«Afeamos lo bello por ignorancia», Edila Marquez a Subí

Jueves, 19 de diciembre de 2019

Media Hora Previa

Sr Presidente. Qué es un monumento histórico, un patrimonio departamental histórico? Es un lugar, una propiedad fiscal que por su calidad, por su interés histórico, o artístico, o por su antigüedad, se han declarado por decreto supremo y es una forma de preservarlos, cuidarlos, protegerlos.

El Presidente de la Junta tiene muchas atribuciones, es cierto, algunas muy delicadas, como ser ordenador de gastos, y puede, y debe mantener esta hermosa construcción en condiciones edilicias adecuadas, sus techos sin problemas, las paredes sin humedades, la plomería, los desagües, todas las instalaciones, la fachada, la fachada… Somos políticos casi todos acá, muchos funcionarios con muchos años, es como su segunda casa la junta.

Me animo a decir, sin temor a equivocarme que somos varias almas que lamentamos el aspecto poco elegante y de bajo estilo que la fachada ha adquirido hoy en día, no le da jerarquía a la institución Junta Departamental pero no lo digo yo. No tengo estudio en el tema más que algunos años de historia del arte con el profesor Arquitecto Juan Carlos Ferreira quien fuera mi profesor de magisterio y secretario de esta Junta, conocido dirigente del FA. Sino que lo dicen arquitectos, profesores de Educación visual, artistas, vecinos sin título pero con el mejor de los sentidos, el sentido común.

A veces el desconocimiento o el querer resaltar algo nos lleva a dejar edificios de los más hermosos en una falta de respeto a nuestra herencia arquitectónica. Afeamos lo bello por ignorancia.

Es al menos preocupante y habría que reveerlo.

Yo solicito que mis palabras sean enviadas a la comisión de cultura de esta Junta. A la dirección de Cultura de la Intendencia de Salto. A la comisión de asuntos internos de esta Junta Deptal, a la Comisión de Patrimonio Históricoi del Departamento y a los medios de comunicación del departamento.

Gracias.

Edil. Mtra. María de los Ángeles Márquez.