«Se van, se van los patos..»canta la Falta y se va Lima

Como era de esperar y cerrando las especulaciones que desde el oficialismo difundieron, llegó a la Junta Departamental de Salto , la nota mediante la cual se informa que el intendente presentará renuncia a su cargo, el día 8 de febrero de 2020. En la misma nota se solicita la convocatoria de su primer suplente al cargo , el Dr.Alejandro Noboa.

Un tiempo extenso para el intendente Lima fuera de la estructura del gobierno departamental, recordemos que su único alejamiento fué cuando viajó a China, para traer todas las inversiones a nuestro departamento que vemos a diario… Bueno, eso no se dió? También era de esperar, lo bueno que viajó bastante y con seguridad aprendió a comer arroz con palitos.

A lo serio ahora y va por el sentido de que al desvincularse del gobierno departamental pierde o debería perder todo lo que usó y usufructuó en ejercicio. Desde los folletos de la dirección de comunicaciones, con un tiraje importante diario, los vehículos, todos e incluye la toyota blanca y todo lo que ya sabemos toma..Muchos se preguntan como controlará Noboa eso, como llegará a que no se siga operando para el limismo desde las estructuras, desde las diferentes direcciones o unidades, donde son punteros políticos suyos. En fin, todo nuevo aunque personalmente creo que todo lo que Noboa dijo en un principio no va a pasar, aquello de direcciones con criterio técnico ( Serv.Públicos) o gestiones que sean destacadas(Cultura), una dirección de hacienda donde su contador dijo que había superavit, era como posible su sustitución, ahora pensamos que ya no. Y la colocación en este intercambio de Pedro Apezteguía, director de descentralización de OPP por 20 días más , cuando asuma Noboa(se va el 1ero.de marzo).

Recordemos además que Lima se lleva a su secretario Bochia, con el que estuvo distanciado y sin hablarse durante muchos meses, ( desde el 26 de abril), cuando cesa a su novia, la directora de turismo por la incapacidad de dejar un millón y pico de pesos en Daymán(copamiento) y que aún no aparecen .