Domingo trágico, se ahogó joven en zona del Ayuí

Cerca de las 16hrs.Prefectura de Salto y la unidad de emergencia por el 911, acudió al llamado desde zona del Ayuí en río Uruguay. Lamentablemente informar el fallecimiento de un joven, que Prefectura saca de las aguas pero ya fallecido por ahogamiento. La unidad lo trasladó a Hospital por trámite de rigor. Una noticia de las que no queremos manejar nunca. La identidad del joven no la conocemos aún, sí que estaba con otros jovenes en las rocas y en un momento determinado , no lo vieron más. Lamentamos mucho y las condolencias a su familia.