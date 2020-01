Fracaso de Tarjeta dorada para adulto mayor en Salto, intendencia no gestionó beneficios, ni descuentos.

En noviembre 2019 el Congreso de intendentes aprobó y lanzó la tarjeta dorada de beneficios para el adulto mayor, personas de más de 60 años. Cada intendencia la entrega gratis en todo el país y es quien gestionará los diferentes descuentos en locales comerciales y empresas del departamento. También cada intendencia otorgará premios a los personas que levanten su tarjeta dorada que, puede ser en servicios en camping, teatro, cines, etc

La oficina responsable de esta entrega en Salto es Género y Generaciones, en calle Zorrilla casi Brasil. Lugar que no es inclusivo para la persona mayor, por tener escaleras y encontrarse en un segundo piso. La encargada de la oficina, Nelly Rodríguez difundió junto a su compañero , Bochia las entregas de las mismas y no difundieron ninguna lista de beneficios o descuentos con empresas locales, no gestionaron con ningún comercio, además de no abrir la oficina a las 9hrs y atender las personas mayores, que hacen cola, esoeran horas y horas, muchas veces en la vereda y en el sol.

A continuación compartimos una carta que una hija, profesional respetada en Salto y la región, escribía por lo mal que pasó su mamá cuando fué a buscar la «famosa» tarjeta dorada a Género y Generaciones de intendencia de Salto. Una falta total de responsabilidad y empatía.