Germán Coutinho presentó la lista 315, primera de las 26 que lo llevan a la intendencia de Salto

Arrancó Germán Coutinho su campaña a la Intendencia y este viernes presentó la lista 315, uno de sus 26 motores confirmados a la Junta Departamental que lo estarán acompañando y respaldando.

En la Avenida Solari, salteños de diferentes puntos de la ciudad llegaron a lo que fue un gran acto de inicio de campaña en la calle.

Coutinho apuntó a que viene a hacer lo mejor para sacar al Departamento adelante, “para eso nos preparamos estos cinco años. Primero corrigiendo errores que los tuvimos y los reconocimos. Luego armando el mejor programa de gobierno que le podamos ofrecer a los salteños porque me niego a que tengamos a un Departamento como Salto con más de 14.000 desocupados, más de 11.000 salteños viviendo por debajo de la línea de pobreza. Vamos a marcar la ruta, vamos por ese futuro y va a ser posible si lo hacemos juntos”.

Remató expresando que “si no creyera que estoy en el momento justo, que estoy con el equipo y acompañado, me quedaría en el sur. Es un gran honor ser Senador de la República pero me vine a hacer campaña con las listas y con mi gente para ser el Intendente de Salto” finalizando en un extendido aplauso del público presente.