Partido Colorado por tres: Coutinho, Feris y Leal

Partido Colorado con tres candidatos a la Intendencia: Coutinho, Feris y Leal

Vamos Salto en Asamblea respaldó que el Partido Colorado presente tres candidaturas a la Intendencia, donde estarán convocando a la Convención Departamental para los primeros días de febrero y votar los nombres del Senador Germán Coutinho, el Dr. Gonzalo Leal y el empresario Miguel Feris.

Coutinho se extendió en la asamblea con un formidable mensaje ante su dirigencia en donde destacó que “Estoy seguro de que hoy puedo ser mejor intendente del que fui. No porque sea el candidato que más sabe, sino porque soy el gobernante que aprendió. Aprendí de la gente. Aprendí de mi familia. Y aprendí a enfrentarme cara a cara con mis dolores personales, porque nunca fui bueno para decir lo que me duele o lo que me pasa. Pero Dios siempre me dio fuerzas para transformar esos dolores en un motor positivo, para ayudar a los demás a resolver los problemas que no pueden solucionar solos.”

Germán Coutinho contará con 26 listas a la Junta Departamental que lo respaldarán en su candidatura a la Intendencia.