Una vez más el sindicato limista, desoyó denuncia de Acoso sexual

Hace minutos finalizó una reunión que lejos de ser una asamblea de sector terminó siendo, la excusa para promover una vez más, el mirar para otro lado y hacer oídos sordos a una nueva denuncia de Acoso sexual. La primera denuncia involucró a un directivo de Adeoms de parte de una funcionaria del sindicato. Ahorra, en esta oportunidad, un violento de la cuadrilla de podas, que encierra a otro compañero en una «casilla» , se baja el pantalón y le exhibe su pene durante minutos y lo aprieta al compañero. En este medio lo denunciamos , cuando teníamos la palabra del damnificado, de la víctima y esperamos y esperamos la respuesta de un gremio vergonzozo, lastimoso y servil que sabía de esta situación desde que había sucedido , hace ya unos meses. Desde mayo concretamente y miraron para otro lado sin pensar en el daño a ese compañero, a su familia y sin pensar que este compañero tenía que convivir a diario con este violento acosador que ADEOMS apaña y protege, promoviendo una declaración desmintiendo la situación y haciendo la denuncia en Recursos Humanos , para que se actúe a traves del protocolo de acoso laboral sexual, para que se haga una investigación administrativa y una denuncia en el ámbito penal. No le quedan más excusas para inventar, un sindicato que marcha el 25N, que dice » compañero/a» y en las que duelen, miente, esconde , no denuncia y protege una vez más un acosador sexual, un machito (de cuarta) pero machito, que sintió el placer más que necesidad, de desprenderse el pantalón de trabajo, sacar y exhibir su trofeo de macho, el pene y mirarlo a su compañero de trabajo en forma insinuante. Esto no fué una broma, no fué una «joda» fué violencia de género . Y los que hoy levantaron la mano apañando este violento, Chu chu, cha cha o como le digan, son tan violentos como él, son de poca monta dijo alguien por ahí una vez…..El barrer para adentro funciona un rato, no funciona siempre, dan mucha lástima gente.