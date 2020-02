Ahora Salto, el cambio en serio, por el Dr.Carlos Silva

Ahora Salto, el cambio en serio.

El próximo 1 de marzo se hará realidad el cambio que los Uruguayos eligieron, el

cambio en serio. Digo que es el verdadero cambio, porque todos pudimos ver que durante la

campaña rumbo a octubre, el mismo candidato del Frente Amplio se hacia el distraído y

hablaba de “cambio” cuando hace 15 años que su partido gobernaba. Es importante tener

claro esto, porque a veces se quiere vender como “distinto” cuando termina siendo lo mismo.

Digo el cambio en serio porque es lo que necesitamos, lo que Salto requiere para

retomar la senda del crecimiento y desarrollo como departamento, hace ya muchos años que

venimos quedando por el camino y todos lo vemos. Estamos últimos en desarrollo económico,

con el mayor índice de desocupación del país y la inseguridad campea por el departamento. Y

debemos ser claros, esto no es de ahora, lleva más de 15 años la caída en todos estos índices.

Ahora en Mayo, los Salteños tendrán la oportunidad de cambiar, pero cambiar para

mejorar, cambiar para crecer, cambiar para volver a soñar, la oportunidad de cambiar pero de

verdad. Debemos ser muy cautelosos al momento de decidir, no es cuestión de elegir lo menos

malo, sino que es vital decidir bien y elegir lo mejor.

Nosotros nos estamos preparando y formando el mejor equipo para gobernar los

próximos 5 años, estamos convencidos que se puede hacer las cosas de manera distinta,

porque mientras se siga haciendo lo mismo, los resultados no van a cambiar. Tendremos un

gobierno nacional que nos respalde y de fuerza para lograr los objetivos, sabemos que vamos a

contar con él, porque ya son casi 10 años trabajando juntos.

Día a día, se acerca el momento de decidir, de elegir y mirar hacia adelante. Pongamos

las opciones arriba de la mesa y pensemos un momento, que es lo que queremos para

nuestros hijos y nietos, que les queremos dejar. Elegimos entre más de lo mismo o el cambio

en serio, cambiemos la resignación por esperanza.

Desde el Partido Nacional ofrecemos tres buenos candidatos para que puedan elegir y

en particular, nosotros, acompañamos a nuestro líder y amigo de todas las horas, al Dr. Carlos

Albisu. No tenemos dudas de su don de gente, de la pasión que le pone a las cosas y a la tarea

política. Conocemos su capacidad de trabajo individual y en equipo, sabemos que está

preparado y pondrá todos sus contactos con el nuevo gobierno para el beneficio de todo Salto,

por eso decimos claramente que, Ahora Salto y que el cambio en serio viene por el Partido

Nacional, lo demás, es más de lo mismo y usted lo sabe.

Carlos Silva

Edil, Partido Nacional.