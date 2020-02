Casa Grande FA de Salto denuncia dirigente por desleal, homofóbico y faltante de dinero , solicita desvinculación

Llegó a este medio hace unos días, una nota en la que el ejecutivo departamental de Casa Grande , denuncia uno de sus dirigentes con las autoridades nacionales. El dirigente ex de Casa Grande Salto es quien promueve desde sus redes , el voto al lema Frente Amplio, el sr.Rodrigo Alonso. A continuación la nota de denuncia .

Ejecutivo Nacional Casa Grande

PRESENTE

Nos dirigimos a Uds con el fin de transmitir la preocupación que desde la agrupación departamental de Casagrande Salto venimos teniendo respecto al accionar de uno de sus integrantes, referente departamental, Rodrigo Alonso Corbo.

Si bien su propuesta explícita ha sido la de sumar nuevos compañeros, a la hora de liderar el colectivo fueron surgiendo actitudes de su parte que desestimularon la participación de muchos a quienes había invitado a sumarse a la militancia.

Estas actitudes están relacionadas con comentarios machistas, homofóbicos y de discriminación generacional hacia los jóvenes que rápidamente hicieron que muchos decidieran alejarse, incluso antes del inicio de la campaña de octubre 2019.

Ya en plena campaña, algunos de los integrantes de nuestro colectivo se mantuvieron trabajando en base al compromiso asumido con la candidatura a la diputación pero a condición de no tener que interactuar directamente con él. Se planteron varias situaciones de reclamo por respeto del trabajo del otro, de la división acordada de la tarea y de los términos en que nos referíamos a los compañeros. En varias oportunidades compañeras le plantean directamente las molestias por su accionar, incluso por publicaciones en las redes sociales de carácter misógino, que no condicen con la perspectiva feminista de Casagrande, especialmente la esperada de unos de sus principales referentes departamentales, sin reacción favorable de su parte. Asimismo hemos tomado contacto con audios de Rodrigo a personas de otros sectores, diciendo falsedades, que han provocado mucho dolor en un querido compañero nuestro.

En cuanto al manejo del dinero se le solicitó en innumerables oportunidades la rendición de los US$ 1.000 que Casagrande Central le hizo llegar, no teniendo respuesta de su parte. Si bien presentó boletas de gastos que él había realizado, los mismos no representaban siquiera la mitad del dinero recibido. Los gastos totales de la campaña fueron rendidos por una compañera contadora, no incluyéndose el aporte de Casagrande central en los activos de los que se dispuso. Los gastos rendidos se solventaron con finanzas realizadas por los militantes y aportes personales de la candidata que aún no recuperó el dinero.

Un capítulo especialmente preocupante es la actitud luego del balotage, momento en que se empiezan negociaciones para las candidaturas a la Intendencia. En reunión de sectores en que él estaba participando por nuestra agrupación se propone el nombre ( por parte de otro sector ajeno al acuerdo 359) de nuestra candidata a la diputación. Allí Rodrigo manifiesta que no está de acuerdo con esa nominación y que esa candidata no había estado a la altura de la campaña. A pesar de la sorpresa de esas declaraciones el nombre de nuestra candidata fue uno de los tres propuestos previos al plenario. En ese momento Rodrigo convoca a una Asamblea departamental mínima (y el día en que la candidata expresó no tenía disponibilidad para asistir). En dicha asamblea compuesta de 4 personas , 3 votan por apoyar la candidatura del MPP y una por nuestra candidata. Esa decisión llega por nota a la instancia de acuerdo de sectores, previa al plenario.

Este manejo por parte del referente departamental nos parece inaceptable y desleal, sumándole el hecho de no aceptar reunirse para discutirlo ni atendernos telefónicamente.

Solicitamos que esta nota sea tenida en cuenta por este ejecutivo y se evalúen acciones a tomar en este caso.

Casa Grande Salto