Compromiso democrático

(Escribe el Prof. José Buslón). Quedó firmado en la tarde de hoy con la adhesión de la fórmula del Partido Colorado ,presentes , Germán Coutinho ,Gonzalo Leal y María de los Angeles Marquez en representación de Miguel Feris y José Buslón por Unidad Popular.

Los demás precandidatos que no asistieron a excepción de Mainardi que lo hizo como integrante de la fórmula de Albisu ,acusaron recibo como fue el caso de Soledad Marazzano(Frente Amplio) ,Cesar Mari(Cabildo Abierto ),no respondiendo ni Francisco Blardoni(Pdo Nacional ) ni Andrés Lima(Frente Amplio) a la convocatoria.

Al momento de comenzar la presentación para posterior firma del compromiso, la representación de Albisu se retira ya que no prosperó su planteo de quitar el artículo referido a la concreción de debates,el que decía lo siguiente :

Art 5 : Participar de debates electorales en los medios de comunicación cuándo se realicen para exponer así nuestros planes de gobierno e ideas, con el único propósito de informar a los ciudadanos para que estos puedan emitir un voto responsable, el que surja de una participación mínimamente equitativa en los medios.

Esto ocurrió después de telefonear a Carlos Albisu que según su comando de campaña se encontraba en la capital.

Más allá de esta situación inesperada ya que agotados los tiempos para la elaboración del documento, nada se había dicho,se procedió a la firma del acuerdo,pacto ético, donde el no ser parte del mismo significa no estar se acuerdo con transitar una campaña limpia,en la que se respete la pluralidad y se priorice la discusión de propuestas anteponiendo una campaña de odio ,desinformación que termina por debilitar nuestra rica tradición democrática.

Es sin duda un mensaje contundente de la clase política a los ciudadanos ,tanto de quienes asistieron como no y el mensaje merece ser analizado criticamente por parte de la ciudadanía.

Ahora en más ,el camino es luchar para fortalecer el sistema democrático y la participación comprometida de los ciudadanos, siendo tan coherentes como abnegada nuestra lucha por refrendar con acciones el compromiso democrático asumido .