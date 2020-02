Directivo de ADEOMS, fué detenido por violencia doméstica y deberá concurrir a Juzgado de familia

En la mañana de ayer sábado , próximo a la hora 5am en Salto, fue detenido en un procedimiento llevado adelante por cuerpo inspectivo y policía, un directivo de ADEOMS (Asociación de empleados y obreros municipales). En la intersección de Av.Apolón y Av.Concordia fue detenido una persona, masculino que estaba requerido desde la Unidad de Violencia Doméstica y Género donde una mujer, (pareja actual ) de esta persona lo había denunciado por violencia física. El dirigente quedó detenido y trasladado a Fiscalía , que derivó ahora el caso a Juzgado de Familia, para que se imponga medidas de garantía a la víctima, como la prohibición de acercamiento en principio.

La información manejada por este medio es oficial, consulta realizada a jerarquía policial.

Este hecho lamentable, ensucia una vez más el sindicato municipal, lo decíamos hace unos días cuando publicamos la nota de acoso laboral sexual a un trabajador, la sorpresa de que en esa asamblea en el sector recolección expusieron a la víctima junto al victimario y salieron como siempre hacen, a desmentir y acusar a quienes denuncian . A los medios que publicamos la noticia, preocupado su presidente Gomez en la prensa, antes de articular acciones de respuesta ante el caso de acoso. Sacando un comunicado y armando videos para afuera, con la complicidad de la dirección de comunicaciones de intendencia. Una papa!!

El directivo detenido el sábado, es el mismo agresor o victimario del caso denunciado por una funcionaria del sindicato, de acoso. Caso que también desmintieron y después terminaron reconociendo y pagando los daños a la funcionaria, con una cláusula de confidencialidad en el medio.

En esa oportunidad pedimos la expulsión de este dirigente del sindicato, violento, acosador y que esta vez agrede de forma violenta a su pareja, un caso tremendo. Que va a hacer Adeoms? A mirar para otro lado, a desmentir portales amarillistas, a hacer un asado y acompañar al agresor y tomarse un vino mientras toca la guitarra?. Señores y señoras no se juega con la violencia de Género, se van vidas, las mujeres se mueren y ustedes si no toman medidas son cómplices una vez más. De nada sirve la marcha, el lenguaje inclusivo presidente Gomez si usted no acciona, más allá de amiguismos. Aunque en cualquier lugar del mundo tendrían que renunciar como Directiva todos y todas. Es la tercera vez, repetitivo, tóxico, violento y repudiable. Accione Gomez, renuncien..las mujeres mueren por casos como los que ustedes apañan.