Dos funcionarios del Gramon, involucrados en hurto en el área, Machado tiene conocimiento

Días atrás este medio tuvo conocimiento del hurto sucedido en dependencias del Gramon, intendencia de Salto. No fué público el hecho pero sucedió. Dos funcionarios del Gramon, uno de carrera (ingreso 2006) y otro designación directa , habrían hurtado del camión privado que se guarda en ese lugar , efectos. El camión privado( empresa tercerizada) de alumbrado notó faltante de aceite y cables del mismo. Producidas las averiguaciones e informado al director de Obras, se denunció en seccional 3era. según lo informado. De sumario a estos dos funcionarios no tenemos conocimiento aún, pero descartamos que es así por lo «Rudo» del caso . Descartamos el don de gente y de gestión de Machado, por eso no tenemos dudas.