Dr. Pablo Perna ganó juicio de Blanquita Filipini, por mala praxis a ASSE, en 1era.instancia

Blanquita Filippini. Foto El País

La Justicia Civil de Salto falló a favor de Blanquita Filippini, la niña que sufrió amputaciones de sus dos piernas, el antebrazo izquierdo y dos dedos de su mano derecho tras una infección generalizada por un apendicitis, según dijo a El País su abogado de la familia Pablo Perna.

La jueza Lorena Garcia entendió que hubo responsabilidad médica en la atención de Blanquita, agregó el abogado.

Blanquita esperaba el fallo de la Justicia Civil hace diez años.

La adolescente, entonces de tres años, sufrió amputaciones de sus dos piernas, el antebrazo izquierdo y dos dedos de su mano derecho tras una infección generalizada sufrida por un apendicitis. Esto generó que la familia Filippini iniciara una demanda civil contra Salud Pública reclamando daños y perjuicios por entender que la menor sufrió una mala praxis en el Hospital de Salto que le generó la infección generalizada.

Según la demanda, de más de US$ 1 millón, el médico que la atendió no le ordenó los estudios para determinar si la niña tenía apendicitis sino que le diagnosticó una gripe y le dio el alta. Se ganó en primera instancia, ahora apelarán desde el Estado y esperemos que la espera no se dilate.