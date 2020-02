ESCENARIO Y PERSPECTIVA PARA LAS MUNICIPALES DE MAYO EN SALTO

La opinión del 26 de Marzo UNIDAD POPULAR

Entre gallos y medias noches ya las convenciones departamentales de los diferentes partidos políticos han definido sus candidatos a las municipales, con sorpresas y confirmaciones.

Una confirmación es la continuidad de la alianza multipartidaria, que se presentara para noviembre solo que ahora en un formato dividido en dos grandes bloques, el de predominancia colorada, con apoyos como el del Partido de la Gente y el de predominancia blanca, con apoyos del Partido Independiente y de Cabildo Abierto, siendo los máximos referentes Coutinho y Albisu, contando ambos con candidaturas testimoniales que contribuirán arrimar votos, lo mismo que ocurre en el Frente Amplio con Andrés Lima como líder indiscutido.

En este contexto de absorción de los partidos tradicionales a partidos menores ha llevado a que la única representación de las minorías este en la fuerza UNIDAD POPULR, y también cómo expresión de izquierda ya que el Frente Amplio, dejó de serlo hace mucho tiempo, al seguir el mismo marco de acción que los partidos de derecha a los cuales dice confrontar, pero que la realidad ha demostrado que esto es meramente declarativo.

Grande es, en este sentido la responsabilidad que nos recae de ser la representación de las minorías, de los sin voz, de los que vieron que sus representantes, los que les prometieron luchar por las transformaciones terminaron pactando con el mejor postor, demostrando que solo interesan los cargos.

La sorpresa en esta campaña la configura, una especie de “mercado negro de pases” donde podemos ver los más insólitos movimientos, de colorados yéndose con los blancos, blancos con los colorados, referentes frenteamplistas con los colorados y un sin número de variantes más, donde cada movimiento es acompañado de la respectiva foto que se exhibe después en las redes sociales, como trofeo de caza.

Eso sí, el gran ausente, a excepción de lo que propone UNIDAD POPULAR, son las propuestas, las verdaderas, las concienzudas, las que salen de un trabajo de discusión y no aquellas que se tiran para ver que pasa, que impacto tienen.

Confiados del puesto en la posición de arranque ni Coutinho ni Albisu han dado a conocer sus propuestas para Salto, están mas preocupados por los fichajes de jugadores y de formar listas rastrillos para acarrear la mayor cantidad de votos que por explicar su plan de gobierno, que a esta altura dudo que lo que tengan. El otro confiado en la posición de arranque es Lima, quien evita hablar de los escándalos y abusos por los que atraviesa su gestión, quitándose responsabilidades en temas sentidos, como lo son los casos de abusos que ocurren en diferentes áreas de su dependencia y que han tomado estado público, pero que apoyado por la complicidad de su fuerza política tratan de invisibilizar estos ante la opinión pública. Recientemente en entrevista radial, el último día de su mandato, además de no expresar ninguna propuesta, ha manifestado su intención de no debatir, con lo cual deja en evidencia que no solo es incapaz de gobernar sino también de transmitir y contraponer ideas, confirmando que su gestión ha sido a impulso del sostén de su secretario y de los representantes del PCU, verdaderos artífices de la gestión municipal.

No somos los favoritos y como dice la murga “somos los sinvergüenzas que caen a picotear” pero somos honestos y luchadores y no comenzamos ahora en esto de la pelea por la justicia social.

En otras publicaciones iremos desarrollando en profundidad nuestras propuestas, pero podemos adelantar que lo primero es reducir, el salario del intendente y a partir de este, el de los directores que hoy, es el equivalente en un mes, a lo que un trabajador con sueldo mínimo gana en un año, incluyendo el aguinaldo. Haciendo uso de nuestro derecho de petición enviaremos una nota a la Junta solicitando que este tema sea tratado, ya que debe definirse antes de las elecciones de mayo. Que gobernar sea un acto de vocación, ya vendrán momentos de valorar a través del salario la acción del intendente y los directores, para los cuales proponemos $90.000 y $45.000 respectivamente, pero ahora debemos achicar el gasto y para eso debemos empezar por casa.

Proponemos atender la condición del trabajador municipal, quien debe ser valorado en sus tareas y condiciones de trabajo y no rehén de quienes hacen la peor de las políticas sindicales partidarias.

En la próxima hablaremos, del plan de obra para el departamento, de la creación de fuentes de trabajo, del cuidado del medio ambiente, de la vivienda y de los impuestos.

A Salto lo cambiamos entre todos, pero no podemos darnos el lujo de repetir las malas experiencias, que se arrastran a gobiernos como el Colorado Blanco (2010-2015) el Frenteamplista (2015-2020), donde no se ha hecho más que deteriorar las condiciones de vida , con calles destruidas , descuido de espacios público, privatizaciones, y un gran endeudamiento producto de una mala gestión, que solo se preocupo por meter a amigos a la intendencia y hacerse la zafra con la plata de todos los salteños.

Te invitamos a seguir leyéndonos y hacernos llegar tus comentarios a nuestro correo lista326salto@outlook.es o a formar `parte de nuestro grupo de difusión Cel 099824020

Por el “26 de Marzo”, UNIDAD POPULAR,

Josè Buslòn