Gonzalo Leal candidato del Movimiento Naranja presentó los suplentes

El candidato a intendente de Salto por el Movimiento Naranja (Partido Colorado), Gonzalo Leal dio a conocer la lista de suplentes que lo van a acompañar para las elecciones del 10 de mayo próximos.

La fórmula la integran: Julio Franchi. Líder del Espacio Batllista Salteño, ex edil del Partido Colorado, ex presidente de la Junta Departamental de Salto, ex jefe de compras y contrataciones de Salto Grande.

Arquitecta Serrana Cabrera. Es docente de postgrado en paisajismo. Máster en problemas de la Arquitectura de la ciudades de América Latina e integra proyectos de agroturismo. Trabaja además en Aldeas Infantiles y SARU.

Noel Alejandro González. Ex edil suplente del Frente Amplio y presidente de la Comisión Honoraria Departamental de la Discapacidad, en representación del Ministerio de Salud Pùblica y del Mides.

Mario de Garrou Ortega, que es productor rural de soja, arroz y ganado. Y es directivo de la Asociación de Cultivadores de Arro