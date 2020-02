La basura nos «comió» el carnaval en Salto: dengue y leishmaniasis?

La basura o residuos nos » comió» el carnaval en Salto. Una ciudad sucia literalmente, es lo que se nos presenta en estos momentos y recorriendo los barrios impresiona ver como en todos lados nos tapó la mugre. Una ciudad en alerta por dengue y la leishmaniasis, con un punto de higiene exigido por el MSP, se hizo caso omiso y no trabajó el servicio de recolección como todos los años. Obviamente que eso significaba el pago de horas extras y es algo que por la difícil situación económica no se puede costear. Pero teniendo en cuenta la higiene se tendría que haber sustentado este servicio. Los comerciantes de malhumor, en general y los visitantes que no entienden de que le pasó a Salto» ciudad turística». Es sencillo, pasó Mundo Lima, arrasó con Salto y ahora Noboa, que lejos de priorizar , continúa en la misma senda.Un gran error, grosso!!