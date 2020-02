La estrategia de lo obvio del ex intendente, presenta designaciones como punteros

La estrategia desprolija y cambiante del ex intendente lo lleva todo el tiempo a cometer errores, a desandar lo andado, a decir y no hacer y no hacer y decir. Entre estos cambios fluctuantes tenemos esta línea de acción que van por presentar como campaña a mayo, designaciones directas como referentes afines a su línea política. En este caso nos presenta a Jorge Almirón, secretario de Junta Dptal. durante muchos años y a quien Lima le » prometió» su ingreso como Relaciones Públicas del Gobierno dptal. léase designación directa. En ese momento y para que todo sea «legal» se arma un concurso, se registran varias personas y entre los requisitos debían tener terminado el bachillerato. En ese momento esta persona habría dicho que era así pero sorpresa se llevaron cuando comprobaron que no tendría terminado el liceo. Se paró el concurso y se convocó meses después donde , este sr.Almirón le gana a los demás porque sabía de banderas….los demás inscriptos ni chance obviamente. Queda en el gobierno departamental por esta situación, dudosa? Si, muy dudosa..concurso? Sí, como? En estas circunstancias.

Ahora lo presenta el ex intendente como referente, quien no? Un año estuvo este «referente de Baby, de Saladero», en esperas interminables en el despacho para que el ex intendente marcara el nuevo concurso. Interminable espera, como seguramente vivieron los chicos y chicas que se inscribieron en ese llamado y ya iban afuera. Lástima que el intendente Noboa no tiene tiempo para solicitar una investigación al respecto. Así cualquiera se saca selfie, es referente y pide pase con el diablo mismo.