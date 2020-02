La opinión de Unidad Popular

Frente Amplio preocupado por el destino de 19.000 voluntades que no apoyan a los candidatos propuestos.

«Levanten esas banderas pa que de lejos se pueda ver»

Era parte de una canción frenteamplista,que a decir por lo que estamos viendo de esta fuerza política ya ha perdido vigencia como en desuso han quedado las ideas que antes profesaban.

Hoy vemos al candidato Andrés Lima utilizar la bandera de Salto y Soledad Marazzano utilizar el rozado como distintivo de su campaña. En principio resultaría anecdótico sino analizamos que esto va de la mano del progresivo abandono de los principios de izquierda.

No usan la bandera del Frente porque no la sienten frentesmplistas,son unipersonales, ya que la sola presencia de los colores de la bandera , les recordaría la historia que constituyó a la fuerza política y lo distante que hoy están quienes aspiran a gobernar el departamento.

La foto de la semana fue la de Noboa reunido con Coutinho, una foto que dice muchas cosas y deja entrever otras.

Dice que Coutinho, sintiéndose ganador esta preocupado porque le dejen la casa ,lo más en orden posible,y esto implica liberarse de las designaciones directas,a cambio de habilitar desde su cargo en el Senado algunos beneficios para transitar los cinco meses que gobernará Noboa. Esto no es especulación,y aunque los dirigentes del frente lo nieguen,lo confirmó el senador en el programa Quinto Elemento, y no solo eso sino que está era una de las varias reuniones que ya habían tenido. Así mismo destacó el carácter secreto que mantuvieron estos representantes públicos, que juegan ,como dice el dicho popular,con bola tapada.

Tan tapada que ni la presidente del frente sabía de esta reunión ni de los términos que se trataron. Queda de manifiesto que el FA no es más que la suma de individualidades, tan cooperativa de votos como el Partido Nacional y el Partido Colorado.

Este escenario indica que hay 19000 voluntades que no apoyan ni a Lima ni a Marazzano y que tienen su lugar en la Unidad Popular.Tanto es así que la propia presidenta de la fuerza ,entrevistada en Radio Arapey ,habló de la posibilidad que sus votantes ,no estando satisfechos con las candidaturas voten al lema.

Esto es reconocer el malestar interno y no hacer nada para solucionarlo, porque con esa propuesta igual estarían apoyando al que gane. Esto no dice más, que que la gente se dió cuenta, que ninguno de los referentes propuestos, y el académico Noboa mucho menos ,defienden ideales de izquierda. El tema es dar el salto ,pero el salto no se puede evitar ,o se da hacia el abismo o se da a la izquierda, por un programa popular ,austero y ajustado a la realidad.

Decididamente de izquierda, para transformar la esperanza en cambios los saludamos e invitamos a seguir leyendonos y a comunicar sus inquietudes.

José Buslón