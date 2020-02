La violencia por redes de referente de Asamblea Uruguay Salto a integrante de fórmula del FA

Realmente fuerte fué leer en la tarde de hoy, respuestas en la red social facebook del dirigente de Asamblea Uruguay Salto, Arturo Arruabarrena hacia el dirigente e integrante de una de las fórmulas hacia la intendencia por el Frente Amplio, Pablo Alvez.

Diferencias que nacen hace un tiempo, internamente por supuesto y ahora son públicas. Las mismas surgen en la definición del apoyo a las candidaturas a la intendencia de Salto. En entender que el sector Asamblea Uruguay respaldaría cualquier candidatura menos Lima, obviamente y siendo coherente, un sector frenteamplista que su propio lider, Danilo Astori se cansó de decir que » Lima se había ido con Sendic por plata» , recordemos que eso daba como por hecho que bajo ningún concepto apoyarían a Lima. Una Asamblea Uruguay que hizo y firmó documentos denunciando la forma de gestionar el ex intendente, que junto a otros sectores durante estos dos últimos años, habló de ética, principios, gestión y en la recta final, cambia. Es el mismo sector que presentó una nota en el Frente Amplio pidiendo el cargo de Lorena Molina, que había ingresado por este sector y después se cambió con Lima. En fin, muchas notas, documentos, firmas que quedaron en la nada.

La historia cuenta que, se dividió un pobre ejecutivo de 5 personas, 2 de ellas pareja y decidieron apoyar a Lima, porque uno de ellos tenìa un cargo en intendencia y porque además les ofrecieron cargos para la próxima. Todo es válido en política dicen, hasta el «te digo una cosa y hago lo otro». Esto sucedió acá, el dirigente Pablo Alvez se va de Asamblea Uruguay porque se cansó del doble discurso, de la falta de coherencia política, del discurso anti limista y ahora el post limista, arengado por intereses mezquinos de «trabajos» en el gobierno limista. Pablo Alvez se va de Asamblea, los primeros días de diciembre, con la postura independiente y crítica pero frenteamplista de objetar estos manoseos, acomodos y ventajas que lejos está de respeto, gestión o cupo político. Y esta agresión de Arruabarrena no se justifica, es una falta de respeto a la persona, al compañero, por pensar distinto y expresarse con respeto. Es repudiable el ninguneo, la soberbia y el justificar que todo vale en política por un cargo . Hay que tener memoria, Asamblea Uruguay. La suficiente para recordar de donde venimos y adonde vamos. Militar, un cargo por militar y por eso pactar con Lucifer, no estaría siendo coherente y mucho menos frenteamplista.

Nuestra solidaridad con la persona Pablo Alvez, mas allá del dirigente, hombre de bien y siempre respetuoso que además como plus y con esa cara «de yo no fui», la misma no? No se vendió y no transó ni por un zapallito….