«Lo que me dijo Noboa de las designaciones directas, me dejó tranquilo, les creí, les creo» dijo Germán Coutinho

» La reunión con Noboa fué la primer reunión pública, no fué la primera vez que nos hemos reunido. Teníamos previsto de que cuando asumiera, ibamos a tratar algunos puntos y repito, esta no fué la primera reunión.En nuestro caracter de Senador, seguir tratando puntos y hacer planteos, para eso nos juntamos.Somos el principal referente en la Junta Departamental en cuanto a nuestro sector político. Se manejaron no menos de veinte temas, con algunos coincidimos y en otros no. En algunos vamos a trabajar juntos y por supuesto vamos a estar en contacto para tener la mejor relación».Agregó que :»acá vos traes el ministro de Turismo y trabajas de cara a lo productivo y ya lo ven , los competidores políticos como que lo haces buscando ese fin, entiendo las aspiraciones de uno u otro candidato pero tendrían que empezar a ver desde otro fin».

Con respecto a el tema designaciones directas,» si estuvo en la charla con Noboa y Sanchez y con lo que me manifestaron , me dejaron más que conforme, les creí y les creo. Ese tema no es más un tema para mí».dijo Germán Coutinho.