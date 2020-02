Los nacionalistas salteños hicieron la solicitud a las futuras autoridades del MGAP

Salto Hortícola integrará el directorio del Instituto Nacional de la Granja a instancia de los blancos

El pasado lunes 3 de febrero se reunieron las futuras autoridades del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca con representantes de la Federación Rural, Asociación Rural del Uruguay, Asociación de Cultivadores de Arroz, Cooperativas Agrarias Federadas, Comisión Nacional de Fomento Rural y la Asociación Nacional de Productores de Leche.

En ese encuentro los futuros ministro, subsecretario y Directora General de Secretaría de la citada cartera comunicaron a los representantes de dichas gremiales, que Salto Hortícola será formalmente incluida con un representante, en el Directorio del Instituto Nacional de la Granja, situación no prevista en el Artículo 328 del anteproyecto de Ley de Urgente Consideración.

Inmediatamente conocida esta omisión, autoridades de las listas 71 y 92 del Partido Nacional en Salto, trabajaron intensamente para que al más alto nivel del futuro gobierno, se corrigiera tal omisión asignándosela a la Intergremial Salto Hortícola un cargo efectivo de representación de los horticultores de Salto, en el mencionado Instituto. También, por su parte, representantes de la precitada intergremial, plantearon su reclamo ante diferentes autoridades del futuro gobierno. La confirmación de que Salto Hortícola integrará el Directorio del futuro Instituto Nacional de la Granja, cuya creación está planteada en el Artículo 327 del borrador de la Ley de Urgente Consideración, fue comunicada por Mario Burzzalino, Vicepresidente de Comisión Nacional de Fomento Rural, quien participó de la citada reunión, en entrevista concedida al periodista Julio Nahuar, conductor del Programa radial Tiempo Agrario, emitido por AM 24 de Montevideo.

María Eugenia Almirón, el Ing. Agr. Néstor Tecco y Alejandro Arduino, integrantes de la lista 71 del Partido Nacional, entregaron un documento con esta solicitud en manos del futuro viceministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Juan Ignacio Buffa. Por otra parte, el Cr. Rodrigo Goñi, principal referente de la lista 92, mantuvo contactos con Senadores y Diputados habiéndoles saber la necesidad y la justicia de hacer lugar a ese reclamo de los horticultores de Salto. Ambos grupos políticos plantearon esa iniciativa en el Ejecutivo que conduce la campaña electoral que impulsa la candidatura de Francisco Blardoni como Intendente de Salto, contando con el unánime apoyo de sus integrantes.

Las Listas 71 del Herrerismo que encabeza María Eugenia Almirón y la 92 de Alianza Nacional que lidera Rodrigo Goñi, impulsan la candidatura de Francisco Blardoni a la Intendencia de Salto.

A todo esto, el candidato a Intendente, Francisco Blardoni señaló que “se trata de un justo e invalorable aporte a los horticultores y una importante voz que se suma desde el interior para orientar el desarrollo de este imprescindible sub sector productivo de Salto”.