Mal asesorado, un acto oficialista que fué un pedido desesperado de voto a la»derecha», nada frenteamplista

El pasado viernes a la noche el oficialismo llevó adelante lo que dió en llamar o intentó ser un acto de lanzamiento del oficialismo de cara a las elecciones de mayo. En la oportunidad , se vió durante el día como la estructura del gobierno departamental se desplegaba en el lugar elegido para el acto. Cuadrillas de servicios públicos, armando escenario, los funcionarios de alumbrado encargándose de la iluminación del mismo, más tarde los funcionarios de comunicaciones y cultura con fotos, drones, filmaciones y sonido, en fin no faltó nada. Estuvo hasta la bandera de Salto, nueva y dobladita . Fué la vedette de la noche, en un discurso claramente «coucheado», por quien dicen que es el asesor oficialista Ernesto Nieto. Asesor otrora de Fonticiella, cuando perdió con Coutinho (clara yeta) , aunque había implementado esos días, los caños recortados con papelitos, toda una innovación al mejor estilo norteamericano. No anduvo el asesor , no funcionó su táctica como tampoco funcionó su encuesta y su marketing . En este sentido, el asesor oficialista, diagrama un discurso repetitivo, » herencia maldita», mintiendo en fechas y situaciones claramente. Hablando de gestiones que elnoficialismo no hizo ni las va a hacer a futuro, ejemplo un barrio San José que ya tendría que estar finalizado con recursos nacionales, un emprendimiento que trajo a Salto el dr. Albisu, como La Tahona y un proyecto que se presentó el año pasado de remodelación de Costanera Norte, que no se comenzó , aunque la fecha era noviembre. En ningún momento habló del Frente Amplio, nunca nombró frenteamplismo, sí en cambio dijo que tenía «amigos colorados y blancos mayormente», que no hace a la cosa. Habló de este «nuevo espacio», de este lugar referenciado por él , dispuesto a sumar cabildantes, blancos y colorados». Un discurso pobre, nada político, sin definiciones de peso o posturas marcadas por su partido político el Frente Amplio. Una honesta realidad en el mundo oficialista, un desmarque continuo del programa político, el conquistar dirigentes de partidos tradicionales a cambio de designaciones directas, este del discurso fué un auténtico Lima. No importa el programa, los principios o la ética, importa su proyecto personal, su poder y su permanencia. No importa la democracia interna de su grupo político, importa que su apellido permanezca. Que el diputado sea familia, que asegure el ingreso económico y la permanencia. Esto es el proyecto oficialista que una vez más queda al descubierto y esta vez «maquillado» como lanzamiento, redactado hasta los copetes que los presentadores decían, en forma desordenada y muchas veces sin sentido. Largó oficialmente lo que hace cuatro años y medio lleva adelante, gobernar como la derecha y al mejor estilo personalista. Por algo se cree y se dice «emperador»…