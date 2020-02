Más de lo mismo?Noboa nombró a Palacios Coordinador, le dá fulltime y pagará diferencia de sueldo

Una resolución que nos llega hace unos minutos con fecha 8 de febrero, nos sorprende realmente, cuando terminábamos de escuchar en una entrevista radial al intendente Noboa. Un intendente hablando de austeridad, ahorro máximo, cuidado, responsabilidad y agregar además , su decisión de dar la baja o ceses de fulltime a cargos de confianza por motivos económicos. Pero esta resolución no dice eso, no solo nombra a Nicolás Palacios, Coordinador de Servicios Públicos, después de cesarlo como director, sino que le paga compensación grado 10 y dedicación total. Por un momento Noboa, pensamos que iba a ser distinto, nos equivocamos… Sigue mandando Lima?eran 5 meses distintos dijeron…pero parece que no, mientras a recolección y barrido no se le pagó la partida antes del 15 de febrero, este sr.Palacios cobrará fulltime y diferencia salarial . Que dirá Adeoms?