Mujer víctima de violencia de Género, busca respuesta urgente de Mides Salto

Hoy a la mañana llegó a la radio una sra.con su hijo, hasta ahi lo normal, vendría por alguna inquietud de las tantas, calles, luz en el barrio, tarjetas Mides, en fin lo rutinario, lo que siempre reclaman los vecinos. Tremenda fué nuestra sorpresa cuando comienza a detallarnos su motivo, violencia de género. Alguien le dijo que si iba por ahí, la podía ayudar y llegó. Su nombre no lo voy a manejar obviamente por seguridad. La sra.víctima de violencia de parte de su ex pareja(marido) con un hijo a cargo ( menor de 10 años), tiene consigo el monitoreo de la policía porque a su agresor le colocaron tobillera electrónica y a ella la alojó el Inau en un sitio por cinco días. La sra.fué objeto de los más crueles vejámenes, de todo tipo de violencia , física, psicológica y sexual que no voy a detallar ni comentar, bajo ningún punto. Pero creanmé que sufrió como muchísimas mujeres, la violencia en lo más literal. Ella logró escapar de su agresor y llegar a una comisaría, allí el Juez ordena que se la aloje en un sitio seguro hasta la audiencia , que era al otro día. A la policía no se le ocurre mejor medida que alojarla en un club deportivo y sin guardia policial. Una cuestión inadmisible, cuando su vida estaba y está en riesgo, situación que se dá en una localidad del interior de Salto, que no exime naturalmente de ninguna excusa. La sra. llamó al *4141 donde la remitieron a Mides por respuesta, porque Inau «solo paga por 5 días y después se ocupa del menor, que es por quien ampara». Esperamos una respuesta de MIDES Salto ya!! La vida de la sra. y de su hijo está en riesgo, den respuestas y no la banalidad de » esto no es de un día para el otro». Tienen razón es ya!!, no otro dìa como le dijeron. Dos hogares intendencia, articulen gente, busquen solución ahora.!! Mañana, «el día para el otro » es tarde.