Mundo Lima: Para el olvido, el carnaval de fracasos

No es el carnaval de las «promesas», no es el carnaval popular ni inclusivo, por elegir o nombrar una chica trans, no hacemos la inclusión gente!!!, es justamente lo contrario, el integrarla y el competir con las demás sí y por favor , no va a volver a pasar Nunca más, pero Bochia entregando o participando de ese reconocimiento, que en reuniones de coordinación , libretos enteros de chistes homofobicos, compartidos con su encargada amiga?. Este es el derrotero del carnaval de los fracasos. Carnaval que continúa hoy sábado después de suspender ayer tempranamente, sin pensar por ejemplo en las cantinas apostadas, con sus mercaderías. En las calles cerradas, en lo que perdieron económicamente hablando, los comerciantes de calle Julio Delgado estos cuatro días, en que las calles están cerradas. El apostar a esas calles para el desfile, un invento sin sentido político y menos estratégico , a cuadras de Av.Liber Seregni, donde se había apostado al sambódromo..

El estado del pavimento, tremendo para desfilar las comparsas con las calles abiertas, que hizo que hoy a la mañana, los funcionarios de intendencia le tiraran tierra negra y la iluminación, un desastre , especificamente en la zona desde el club Nacional a 6 de abril. Improvisada elección, sin explicación ninguna, como todo lo del Mundo Lima. Ausente de criterios, lo que es normal, con una comisión de carnaval de improvisados, que más que una comisión parece un zoológico. Un integrante «dueño» de un antro, fínisimo para los eventos, un coordinador de eventos que pasó por más de una función y para encontrarlo había que poner un cartel de «se busca». Un staff completo de inoperantes , que se suma la ausencia de pautas estatales en sus auspicios, lo que visibiliza en marketing, lo que no se vende. Sólo una pauta estatal y la otra, la empresa de créditos que Ferreira Pintos y su socio, la colocan hasta en los «baños». Un desastre todo, las escuelas que desfilarán con un esfuerzo sobrehumano, del exterior nada, pero nada…y el carnaval 2020 , un símbolo más de lo que el mundo Lima deja, tristeza, oscuridad, pobreza, mucha pobreza . ..