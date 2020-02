«Mundo Lima» remató recolectoras donadas por Montevideo

En el surgir del «Mundo Lima» toda situación imposible se tornó posible.

Como los tres remates de chatarras realizados por quien hoy encabeza una lista que postula su reelección.

El jefe de movilidad en ese momento, planteó como opción, la chance de rematar chatarra y maquinaria vetusta para generar espacios y a la vez establecer un mecanismo de ingreso monetario a las arcas de la intendencia.

Ante la aceptación del emperador se realizó un llamado a licitación con tres oferentes pero, sin mediar explicaciones, el ex intendente anuló el llamado y designó directamente como beneficiario a Varela Minutti.

Se realizaron tres remates de chatarra sin mayores novedades a excepción que en el segundo se remataron tres camiones recolectoras donadas por la intendencia de Montevideo en el 2015.

Esos camiones no podrían haberse rematado por razones jurídicas según dichos del ex encargado de movilidad y no se supo hasta ahora quien tomó la decisión de ponerlos a subasta.

Una vez más la desprolijidad de un mundo que se apaga quedó de manifiesto.