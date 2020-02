» Noboa nos planteó dejar adecuación para próximo gobierno que asuma en mayo», Juan Carlos Gomez

En declaraciones en radio Arapey, en el programa «La voz de ADEOMS», el presidente del sindicato Juan Carlos Gomez manifestó lo siguiente:» Previo a la asunción del intendente dr.Alejandro Noboa, le solicitamos una reunión con el sindicato, la que se llevó acabo el día 5 de febrero donde estuvo presente el ex intendente Andrés Lima.En esa reunión intercambiamos información sobre el proceso que se venía llevando adelante en materia de negociaciones, puntualmente sobre adecuaciones y calificación funcional. No se transmitió de parte de la administración , que se iba a truncar estos procesos, si se hizo incapié mas que nada en tema calificación y en donde se llevan acabo las instancias primarias de evaluación, lo que significa un avance importante para poder instalar los tribunales de calificación en los primeros días de marzo.». Destacó Gomez » se evaluó el proceso de adecuación funcional , teniendo en cuenta el rubro 0, el impacto que llevaría, teniendo en cuenta la situación económica de intendencia en la cual los trabajadores tenemos una posición muy firme, no es que llega Noboa y no se hace, con todo respeto lo analizamos y nuestro sindicato va a defender este proceso de adecuación. Noboa nos planteó dejar el proceso de adecuación para el próximo gobierno que asuma en mayo. Nosotros vamos a reunirnos con la Mesa del Frente Amplio este lunes, porque Noboa nos manifestó que el gobierna con el Frente Amplio en conjunto y que lo que se defina ahí es la base para él. Nosotros entendemos que esto tiene que salir si o si, independientemente de que cambien las responsabilidades o las personas. Esto tiene que salir, el sindicato acordó con la institución intendencia.»

Agregó Gomez:»Como sindicato para nosotros no es opción desistir , tiene que salir. Sí estamos dispuestos en marcar prioridades, como los compañeros que aún no están adecuados, por un tema de solidaridad obviamente. Pero también hay compañeros que asumieron responsabilidades otorgadas por el gobierno departamental y que significa responsabilidades que se tienen que respetar, inspectores de tránsito, los choferes guardas, los guardavidas y si no se respeta para nosotros no hay margen . Si es negativo la respuesta, nosotros no vamos a echarle el fardo al Frente Amplio, hay un intendente y un equipo de gobierno.».

Dijo que » Noboa no planteó recortes a una partida acordada con Lima para recolección y barrido, que se estaría pagando en la 1er.quincena de febrero , no se comunicó nada al sindicato».