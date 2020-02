Por donde anda la campaña. Grietas, fake news, enroques

Se dice que mira mal,desde lo analítico quien en vez de ver el bosque, solo presta atención al árbol.

Sin muchas objeciones esto es aceptado, pero no es un mal ejercicio, intentar llegar a la comprensión general conociendo cuales son los árboles que lo componen.

El bosque electoral local,se compone de una realidad bastante particular de senderos escabrosos,de ramas que se entrecruzan.

La grieta.

Es la que vive hoy el Frente Amplio, y la misma no surge de una fragmentación entre sus dos candidatos,Lima y Marazzano,sino que surge de aquellas 19.000 expresiones que no votan ni a uno ni a otro y que en números resulta superior a quienes están si dispuestos a votar los pre candidatos,que suman 15.000 votantes.

En este escenario de no identificación con la propuesta surge una tercera vía expresada por referentes de la fuerza política e incluso con el visto bueno de la Presidenta del FA,que expresa ,que en el mes de mayo solo votaran al lema,es decir que no apoyan a ningún candidato en particular y solo al partido. Esto constituye una forma de no tomar posición firme y respaldar lo que se cuestiona porque en fin último todos los votos contribuirían a la sumatoria para Andrés Lima.

Esta tercera vía se resume en “Vota al lema,vota a Lima”

Esta situación marca una grieta que divide al FA entre los que apoyan un candidato y otro ,entre los que proponen votar solo a la fuerza política y quienes comulgan con ideales de izquierda, en este sentido la única fuerza local que representa estos ideales es la Unidad Popular.

Fake News (Noticias Falsas )

Fue la que difundió un integrante del Partido Nacional, dónde contarían con mayoría respecto a los otros partidos, gozando de una ventaja que presagiaría el triunfo casi seguro de este partido.

Esta encuesta , había sido realizada, según informaba, por Agora Consultores,encuestadora cuyo responsable es Ernesto Nieto, principal asesor de Andrés de Lima. El responsable de la encuestadora salio rápidamente a desmentir la existencia de la consulta, por lo que deja muy mal parado al Partido Nacional que se hizo “eco de la noticia falsa”.

El desmentido se dio a conocer por un medio digital “El portalhoy” portal oficialista de seguidores de Andrés Lima ,algo así como el portal Ecos , propiedad de Juan Sartori que se dedicará a difundir noticias falsas para posicionar a este en la campaña.

Los mas desconfiados creen que hubo intencionalidad de filtrar el trabajo estadístico a Mario De los Santos, para que este y con el ,el Partido Nacional quedaran mal parados,lo que en jerga periodística se llama “vender carne podrida”.

La desesperación por posicionarse ante el electorado ha llevado , a que se cometan estos errores pero cambien a que se diseñen ardides maquiavelicos , para descalificar oponentes.

En estos contribuyen también los odiadores (hater) figura emergida de las redes sociales que tienen como propósito, difamar,despreciar,o criticar destructivamente a personas o grupos, y que el FA local cuenta con un ejército de los cuales se destacan los demócratas cristianos,en acciones , ni tan demócratas ni tan cristianas.

El enroque

Jugada de ajedrez destinada a proteger al rey valiéndose de intercambiar casillas con la torre que es utilizada para tales propósitos.

Esta fue la jugada del Senador Coutinho al reunirse con el , hoy intendente de Salto ,Alejandro Noboa ,participe de una foto que no esperaba, y habiendo preferido que no se filtrara la noticia de que estaba negociando los despidos de las designaciones directas que ingresará Andrés Lima y que siguiendo el aforismo de que “el que calla otorga”,hoy respalda todo el Frente Amplio,lo cual es extraño ya que la hoy candidata Soledad Marazzano, fue en su momento una designación directa que se negó a irse cuando finalizo el gobierno de Fonticiella.

Desatando el nudo de lo que significan las designaciones directas para el Frente Amplio,decimos entonces, que Lima ,contrario a lo que prometió (de que entraban con el y se iban con el), hoy defiende su permanencia, que Noboa, acordó con con Coutinho echarlos( No es la primera vez que German lo hace ,recordar que con el voto del Partido Colorado , del articulo 18 en la Junta , pacto a cambio de un fideicomiso , dejar sin trabajo a 256 familias)y el resto del frente al no expresarse esta compartiendo la decisión del hoy intendente.

Para salir de la posición adelantada, el intendente prevee reunirse con los demás candidatos, ya lo ha hecho con Blardoni,del Partido Nacional y veremos como sigue la agenda. De no ser así la movida del senador lo habrá desarticulado por completo, dejando en claro que hay cosas que la academia no enseña y que zorro viejo vale por dos.

Todo evidencia que la campaña seguirá en este tenor, de deslealtades,juegos sucios,maniobras , noticias falsas, y nada de propuesta por parte de los tres contendientes de los partidos tradicionales.

La Unidad popular alejada de estos procedimientos y solo preocupada por crecer, y hacerlo desde izquierda , sigue escuchando y proponiendo.

El día miércoles nos estaremos reuniendo con hoteleros y gastronómicos del Dayman y el viernes con integrantes de la Sociedad fomento de la Colonia Osimani, a todos ellos estaremos escuchando y también daremos a conocer nuestras propuestas de trabajo y desarrollo que es lo que el departamento necesita hoy,crecer proyectarse , producción y trabajo.

José Buslon , candidato a Intendente por la Unidad Popular

En mayo la Unidad Popular a la Intendencia y a la Junta por un futuro mejor,sumate a las ideas de un pueblo trabajador.