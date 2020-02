«Salto no soporta otra administración como en los últimos años» dijo Burutarán

En la mañana de este miércoles, el contador Martín Burutarán, integrante del equipo del candidato nacionalista Carlos Albisu, dijo que Salto no soporta otra administración como en los últimos años.

«Salto no puede continuar con malas administraciones, despilfarros de dinero y desprolijidad», mencionó, «la falta de seriedad de quienes dirijen la intendencia le pega a todo el mundo porque como decía el otro día el contador Walter Texeira, la gente piensa que los números son fríos pero los números tienen un impacto social sobre la gente»

Sobre el particular estableció que «si no se administran bien los números la ciudadanía no tendrá los servicios en el momento y lugar que corresponde».

Burutarán agregó que anunciar el pago del fideicomiso estuvo de más porque ese fideicomiso lo pidió la actual administración

Burutarán respondió a quienes dicen que Albisu participó del gobierno de Coutinho, «estuvo dos años en salud e higiene y nadie puede decir que no gestionó. Mamógrafo móvil en los barrios, desfibriladores en oficinas y lugares públicos, la sala velatoria en el cementerio son prueba de ellos. Cuando se analizó que la participación en ese gobierno ya no tenía sentido se alejó y ahora pretende que la gente respalde un proyecto de gobierno del Partido Nacional que promueve el cambio real».