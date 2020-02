Tremendo: Lima entregó inmueble destinado a proyecto de «Achique»(personas con consumo problemático) a la Foica

El intendente Lima y felizmente lo es hasta el 8, entregó deliberadamente el inmueble cuyo destino era para un Centro de Achique. El inmueble es en Juan H.Paiva 885 bis, antes de llegar al Caif, lugar donde funcionó la capilla Santa Filomena. El inmueble fue cedido por la iglesia católica(Salesianos) en 2017 y se elaboró un proyecto desde la Junta Departamental de Drogas Salto y fué validado por las distintas mesas de convivencia de la ciudad de Salto. En este proyecto intervino la Lic.Maria Soria y Valeria Giovanoni, directora de Desarrollo Social y Coordinadora de la Junta Dep.de Drogas y contó con la intervención técnica de la Junta Nacional de Drogas. El Centro de Achique funcionaría desde las 18hrs.con técnicos y contaría con la intervención de Asse, Policia Comunitaria, Mides y otras instituciones

El espacio de Achique es destinado a las personas que consumen, que podrían ingresar a esa hora a la casa y tener espacios de recreación,juegos, bibliotecas, películas y los técnicos acompañar en las horas más críticas para quien consume. Por supuesto que el protocolo de actuación fué trabajado, no se ingresaba con consumo o alguna ingesta, podían tomar café y comer algo en el lugar y entre otras cosas se evita que estén en las esquinas » pensando» que hacer o consumiendo.

Este proyecto pronto, aprobado y articulado, fué dejado de lado por Lima, asi como cerró en junio de 2018 la Junta de drogas de Salto. Es lo que le importa a Lima el compromiso con políticas públicas nacionales, nada!! Cajoneó el proyecto y entregó la casa como entregó las de violencia doméstica. Personalmente me tocan las generales de la ley y que nadie se atreva a desmentir, porque fué así. Hoy le da la casa que tanto costó estratégicamente conseguir, por estudios técnicos de la zona, a la Foica. Para guardería, sin darse cuenta que a 30 metros funciona un Caif modelo. Sabiendo que este proyecto despegaba en politicas de drogas, que la vulnerabilidad de las personas que consumen importa y que a esta población , se les va la vida. Hoy me terminé de dar cuenta Lima, que sos un ser al que no tengo como calificar, te importó nada el proyecto, te importó mucho los votos, porque los gurises de la guardería no votan. Y Noboa, probáme que sos diferente, esto no puede pasar…no?

Valeria Giovanoni