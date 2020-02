Una mujer de 50 años muerta en la madrugada, dudosa causa de fallecimiento

Próximo a la hora 4y 50 de este domingo , unidad de emergencia y 911 fueron alertados por un supuesto siniestro de tránsito. Al llegar al lugar, Av.Batlle Berres y Maciel, se constató una femenina en estado grave , tirada en la calle, «aparentemente» víctima de un siniestro de tránsito. En el lugar no había vehículo alguno y el testigo que aportó datos, ahora «habría cambiado su declaración» y no habría visto nada según fuentes oficiales. La señora (peatona) de 50 años de edad, aún sin identidad, falleció al llegar a hospital. En el lugar está trabajando policía científica que según el Director de Tránsito Clames, le informaron que «no hay rastros de vehículo alguno». En Brigada de Tránsito, nos informan que es «dudosa» la causa de fallecimiento y que no se descarta nada.

Todo confuso y seguramente en las próximas horas, se conocerán mas datos. Una sra.fallecida, ahora habrá que conocer los motivos.