Unidad Popular presentó propuesta de rebaja de salario a intendente

Informamos que acabamos de presentar la propuesta, en este caso por la vía papel ya habiéndolo hecho en forma digital el día lunes.

Saludamos la disposición de las autoridades y auguramos un pronto y exhaustivo tratamiento de un tema que si o si la Junta deberá tratar.

Para algunos no se trata de una propuesta de relevancia ,pero vasta pensar que una intendencia endeudada no puede darse el lujo de pagar un salario de intendente de $350.000,es decir 22 veces mas que lo que percibe un trabajador que cobra el salario mínimo .

Es decir el intendente podría llegar a comprar un auto cero km por mes con ese dinero mientras el resto de los trabajadores no le alcanza para comer.

Reducir el gasto ,es ganar en desarrollo de la ciudad es tener las cuentas claras para poder avanzar y es pensar en mejorar las condiciones de trabajo de los municipales.

Sabemos que a instancia nuestra surgió también una propuesta del Partido Nacional que llevaría el sueldo del intendente a la mitad ,es decir $175.000 ,la idea se parece pero resulta insuficiente para el actual estado de endeudamiento, en esta propuesta se habla de que se achica en 5 años unos 6millones de dólares,aunque los blancos se equivocan ya que esa reducción lleva a que no se cobre el sueldo ni de intendente ni directores ,más bien serían honorarios.

Con nuestra propuesta la reducción alcanzaría los 3.732.260 millones de dolares.

No nos interesa reclamar originalidad, aunque nos damos cuenta de que ya no somos invisibles y de marcamos la agenda, de la discusión política del departamento.

En suma a los blancos se les fue tijera , en cambio nuestra propuesta de reducción se ajusta a parámetros reales y posibles.

De todos modos un gran avance resulta que la Junta delibere estas propuestas donde las aguas se parten y deberán decir aquellos que aspiran a gobernar Salto ,cuales son sus verdaderas intenciones ,si gobernar para la gente o enriquecerse a costa de la gente donde por llevarse 245.000 pesos por mes ,a un director le de lo mismo ser director de turismo, de hacienda o de omnibus.

Por cambios posibles renovando la esperanza ,por un gobierno popular La Unidad Popular es la la alternativa.

La alternativa para todos los salteños que aún están decidiendo el voto y entre ellos los 19000 votantes frente amplistas que no votaron en octubre ni a Lima ni a Marazzano pero que se sienten de izquierda y que ven en la Unidad Popular la vigencia y lucha por sus ideales.

José Buslon Candidato por la UNIDAD POPULAR