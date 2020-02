Unidad Popular prioriza la producción agrícola local.

Urge defender el derecho de las personas afianzadas en el campo a producir alimentos y el derecho de los consumidores a poder decidir lo que quieren consumir y, cómo y quién se lo produce, atendiendo a criterios de calidad.

Síntesis de reunión con productores agrícolas asociados en la Comisión Fomento de Colonia Osimani, llevada adelante el día viernes 21 de febrero en su local.

La producción de alimentos ha crecido en estos últimos años, sin embargo, persiste el problema de la distribución y acceso, de personas que aún tienen una dieta alimentaria deficientemente. El objetivo ante esto, resulta, brindarle a la población seguridad alimentaria, es decir que las personas puedan tener un acceso físico, social y económico a suficientes alimentos nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias que le posibilite llevar una vida sana y activa.

Para que esto ocurra y se generen las condiciones es necesario la participación del Estado, en nuestro caso del gobierno local, en sus variantes Intendencia y Junta Departamental desde sus comisiones impulsando proyectos, articulando actores del medio y controlando el accionar del propio ejecutivo municipal.

Para desarrollarse los productores necesitan, contar con la infraestructura mínima, entiéndase caminería rural en buen estado, eliminación de basurales provenientes de la ciudad, estar preparados ante emergentes, eventos naturales que puedan surgir, para rápidamente salir del paso y no verse afectados impidiéndoles el normal trabajo.

Esto requiere de una interacción constante del gobierno local, que se reúna, escuche e implemente acciones las que sigan un proceso de evaluación de los avances. Con una gran capacidad de escucha, porque más allá de tener referentes idóneos en áreas quienes conocen la realidad desde el llano son los propios productores y no se puede, no incorporar sus aportes, ejemplo en el caso sugerencias de obras ya que quienes mejores conocen el medio son los que viven en él.

Nos preocupa tanto los productores y su desarrollo como el acceso de la población a productos sanos y que contribuyan a su dieta y bienestar.

Acciones a implementar

A lo referido anteriormente de generar condiciones logísticas propicias(caminería, obras, eliminación de basureros, proporción de materiales para pequeños proyectos y formación para nuevas tareas o requerimientos),debe sumarse ,con el doble propósito “Soberanía alimentaria-Seguridad alimentaria”, la posibilidad de generar condiciones para un mercado interno, que si bien no resulta significativo en los márgenes de grandes ganancias , permite conocer los productos y hacer visible de cara a seguir creciendo , pero también da la posibilidad, a la población de acceder a productos de calidad y a un costo accesible.

Hoy nuestro mercado está inundado de productos provenientes del sur o del mercado extranjero, dónde en el segundo caso ingresan algunas veces por contrabando o constituyen maniobras de especulación generando una competencia desleal con los productores locales que ven perder producciones completas ya que no logran colocar sus productos en el mercado o lo hacen a perdida. Referido al primer punto, muchos productos provenientes de sur, ingresan en malas condiciones ya que vienen como resultado de ser retirado de las góndolas de supermercados por estar a vencer o en condiciones poco aptas para el consumo, lo que hace que su precio sea menor, si bien resulta atractivo, no lo es en términos de conveniencia ni para los consumidores ni para la competencia de los productores locales.

Espacio físico para la comercialización

Lo puede constituir la utilización del Mercado 18 de Julio, que históricamente lo fue, pero que hoy esta devenido en galería de arte o eventos de poca incidencia, que bien se podrían realizar en otros espacios ya existentes y abandonados. El enclave céntrico posibilita mayor interacción entre el medio rural y el urbano, mayor venta, mayor consumo el que es generado por un micro centro que brinda posibilidades de ampliación del mercado y oportunidades. Esto a su vez genera trabajo y aportes para la comuna.

Otro espacio, complementario, puede resultar del trabajo articulado con otros organismos estatales, ejemplo AFE, y utilizar así la vieja estación Midland para la venta de productos provenientes del campo. Las instalaciones del Mercado 18 posibilitarían la venta de productos que requieran condiciones de frio y atención bromatológica más extremas, y en la Estación, una feria e instalación de cámara de frio.

El papel del político como articulador de actores y propuestas

Un grano de arena no es nada, pero el desierto está lleno de granos de arena.

Días atrás nos reunimos con la Asociación de Hoteleros, Gastronómicos y Afines de Termas del Daymán, al cual ya nos refiriéramos en anterior artículo, porque no se trata solo de reunirnos y parecer simpáticos prometiendo a futuro, intentando atraer votos, sino ser difusores y catalizadores de su realidad y proyectos, cuando estos redunden en el beneficio general.

En esa oportunidad nos manifestaban la inquietud de innovar en propuestas que resulten atractivas para el turista y complementarias a una oferta que se diversifique. Ayer en la reunión que estamos refiriendo con productores rurales, estos nos contaban de proyectos de turismo que permitan conocer los establecimientos y las formas de trabajo. Nos vemos en la obligación de difundir esta propuesta, pero de generar los vínculos entre ambos actores `para que se potencie y complemente, porque de nada sirve que nos llevemos el dato, para cambiar hay que hacer y ya le estamos haciendo llegar esta inquietud a AHGA, y los pondremos en contacto, esperando que desde donde nos toque después de mayo podamos avanzar en la concreción de los proyectos que estos salteños elaboren.

Sello de producción local

Esto permite identificar los productos locales y sus beneficios, pero debe ser acompañados de una fuerte campaña de difusión del porqué de la marca local que incluya apreciaciones, que ya hemos comentado sobre la calidad de los productos provenientes del sur, y las ventajas que los producidos acá en el medio local. La difusión debe contribuir a que el cambio sea cultural, a acostumbrar al consumo de productos saludables, la importancia de estos en la incorporación de la dieta, pero también las posibilidades económicas, de precio, para poder acceder a los mismos.

Esta síntesis que presentamos no abarca la totalidad de las gremiales ni del medio rural en su conjunto, con los cuales ya nos estaremos reuniendo o porque nos llamen o solicitemos