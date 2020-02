Unidad Popular y el turismo

Este miércoles pasado nos reunimos con la Asociación de Gastronómicos Hoteleros y Afines del Termas del Daymán.

En la reunión, esta organización nos expresó sus preocupaciones, por el momento que están atravesando en la zona dónde están establecidos sus emprendimientos y que constituye un atractivo, no solo local sino internacional.

Después de escuchar atentamente la exposición, que de forma fundada manifestaron, entendimos oportuno realizar algunas apreciaciones, donde algunas coinciden con la caracterización de la problemática expuesta, otras tienen que ver con nuestro plan para el turismo y otras se presentan como un desafío de emergentes a atender.

Daymán, en el marco del proyecto, unilateral,” Corredor de los pájaros pintados”, ha quedado hoy marginado, recibiendo una ayuda muy escasa y derivando en que la zona resulte tierra de nadie, con problemas de iluminación, veredas en mal estado, problemas de saneamiento, perros callejeros, terrenos baldíos con basurales y pastizales. Es decir, todo lo que un atractivo turístico no debería tener.

Esto requiere una especial atención de la Intendencia y de la Junta que dicho sea de paso dejo sin efecto la comisión que tenia a cargo estudiar la problemática del turismo. Al parecer esto no resultaba conveniente a la dirección de turismo, para la cual no hay mejor control que el que no se ejerce.

Falta de voluntad e improvisación ha sido el común denominador.

Ante esto la Unidad Popular entiende, que es muy reducido el presupuesto de la intendencia, producto del gran endeudamiento, heredado del co gobierno Colorado-Blanco (2010-2015) y que se encargó de duplicar la administración frentista con la dupla Lima-Noboa.

Igualmente, algo hay que hacer y esto resultará de reflotar en la Junta la comisión de turismo y promover instancias de intercambio en un trabajo de redes con los actores involucrados, de los cuales entendemos que se debe tratar con quienes se encuentren organizados, pero a su vez cumplan con los requisitos establecidos de formalidad y respeto de los laudos y condiciones laborales de los trabajadores. No nos podemos dar el lujo de promover el desarrollo de los empresarios a costa del desconocimiento del derecho de los obreros.

Así mismo estos recursos que redundan en mejoras para el departamento deben seguir una lógica redistributiva y esto se logra, exigiendo a la organización de hoteleros y gastronómicos una contrapartida que sea devuelta en beneficios y atractivos de los cuales puedan disfrutar aquellos que menos tienen y que hoy están excluidos del sistema.

Generar una costanera que embellezca la zona y transformar lugares descuidados en verdaderos espacios públicos que inviten a pasear y diversifiquen las propuestas de esparcimiento, resulta necesario. Además de generar mano de obra y amplificar así el campo laboral con inversiones que sean o se establezcan en el lugar y que nos pongan a la altura que hemos perdido respecto a otros centros termales, que otrora se inspiraron en Salto y hoy se constituyeron en un polo de desarrollo de la región. A esto lo saben los miles de salteños que viajan a Federación, decepcionados por un turismo que les resulta tan caro como poco atractivo.

Esto no es difícil, solo se trata de cambiar la mira y generar condiciones que habiliten a desarrollar las posibilidades. Claro que no se logra si se continua con el egoísmo, la soberbia y la improvisación, donde falta la idoneidad, pero sobra la audacia, donde lo mismo da ser director de turismo, hacienda u ómnibus.

Turismo sustentable

Promovemos también que no todo debe centrase únicamente por el turismo termal y los recursos deben ser distribuidos promoviendo nuevas opciones que posibiliten la generación de trabajo a actores del medio local que hoy ven reducidas sus posibilidades de desarrollo como lo es, el de los compañeros de la pesca, que por temas de la veda y condiciones de un rio que además avanza en un proceso de contaminación ven desaparecer su horizonte de trabajo. No inventamos nada ni somos originales por que los pescadores afilados al SUNTMA, han desarrollado ya programas de turismo de canotaje con paseos guiados por el rio dando a conocer nuestra flora, fauna e historia. También han trabajado en proyectos de parque temáticos y cabañas utilizando lugares de atractivo por lo agreste como pueden ser el Parque del lago, con concesión a particulares que habría que municipalizar, y la zona de Playa de Corralitos, hoy abandonada.

Reafirmamos que los actores locales pueden constituirse en agentes de cambio a través de reconvertir sus actividades y pensamos en una vieja propuesta elaborada cuando pisábamos la arena sindical y es la de formar a los cuidacoches organizados para que se constituyan en difusores de los tractivos turísticos, sabiendo dar respuestas e indicaciones a los turistas. Promocionados por empresas que a cambio de publicidad les provea de vestimentas y equipamiento para hacer frente al frio y al calor, que cuenten con el cuidado de la policía ya que hoy resultan expuestos a situaciones de violencia e inseguridad y logren de esta manera formalizar su actividad, no dependiendo más de la limosna y que esta se transforme en propina de un trabajo para el cual estén preparados. Para esto debemos articular con diferentes instituciones, y el INEFOP y la UTU pueden constituirse en verdaderos agentes de transformación.

Hay mucho para hacer, las ganas y las ideas están, así como la garantía de honestidad y lucha por la justicia social, ahora te necesitamos a vos para hacer posible los cambios ,desde donde nos toque, desde la Intendencia o la Junta, pero con el único fin de recuperar la esperanza y hacer posible una ciudad mejor.

Mañana, en esta campaña sin propuestas o con fuegos de artificios sin contenidos, otros saldrán a decir lo mismo que nosotros, pero vos ya nos leíste hoy.