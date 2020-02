«Voy a seguir luchando por la igualdad de derechos para los productores del norte» dijo Mainardi.

Aquiles Mainardi, ex presidente de Salto Hortícola e integrante de la fórmula del doctor Carlos Albisu a la intendencia, asumió la responsabilidad de realizar varias actividades de anuncios e inauguraciones en la Central Hortícola porque «desde el último gobierno de Malaquina se hablaba de esto y siempre quedaba en el olvido».

«La postura del Ministerio de Ganadería actual queda al descubierto teniendo en cuenta que a menos de quince días el manifiesto de apoyar un proyecto de seis millones de dólares no se ha cristalizado», sostuvo Mainardi.

Agregó que el futuro ministro ya estableció una diferencia con el saliente porque participó de una de las inauguraciones y manifestó su respaldo al proyecto.

Sostuvo que así como el ministerio solventa la construcción de una nueva central en el norte con un costo de quince millones, va a seguir peleando por los mismos derechos y los tres millones que faltan para desarrollar la central en Salto.

Mainardi reconoció que cuando fue convocado por Albisu para integrar la fórmula lo primero fue consultar con la familia y luego pedir licencia en Salto Hortícola por entender que las dos funciones no son compatibles, «Albisu es un candidato capaz de gestionar este departamento con credenciales y una conducta intachable desde todo lugar. Yo no soy exitista, se que a partir de julio en adelante está la posibilidad que uno alguna vez asuma la intendencia pero lo que más tranquilo me deja es que en el peor de los casos que Carlos no sea el intendente, no voy a dejar de agradecer y reconocer la riqueza de la experiencia que me deja participar en política con un gran equipo».