A iniciativa de Coutinho el senado por unanimidad reenvió minuta por la citricultura

A iniciativa del Senador German Coutinho, y a instancias de la preocupación que genera la proximidad de la época de cosecha de naranja de la zafra 2020, se presentó hoy ante el Poder Ejecutivo una nueva minuta, firmada por representante de todos los partidos, solicitando una rápida salida y la búsqueda de una solución definitiva a mas largo plazo para la empresa Citrícola Salteña.

Si bien la citricultura es un rubro concentrado en el norte es una preocupación de todos, una producción importante a nivel país, y son miles de puestos de trabajo directos e indirectos que están en juego

Es por tal motivo, que dichos representantes, están de acuerdo en trabajar juntos en la elaboración de una propuesta de solución a mas largo plazo, pensando en mejorar la competitividad, donde se pueda contemplar por ejemplo, la innovación y el recambio varietal, que permita adaptarse a las nuevos gustos y exigencias de los mercados, buscando de esta manera la continuidad de la empresa en el rubro.

No encontrar esta solución, implicaría consecuencias nefastas, no solo son miles de empleados y empresas vinculadas que se verían afectados, sino el aumento de las probabilidades de problemas fitosanitarios al no poder levantar la cosecha, que pondrían en riesgos a las empresas citrícolas que continuaban trabajando, la perdida de todo lo invertido en estos años, así como también de los mercados conseguidos hasta ahora, además de los muchos años de experiencia, entre otras.

De este modo, se apunta a pensar en los lineamientos definitivos, y evitar así continuar intentando solucionar el tema en los momentos de urgencia, donde las soluciones que se logran no son las óptimas, y distan de ser definitivas, debiendo repensarlas año a año, con todo lo que eso conlleva.

Debe definirse un proyecto a largo plazo, entre otros motivos porque hay tiempos de producción que no pueden acelerarse y abarcativo de todas las problemáticas, y no en partes, como ha sucedido hasta ahora, para que pueda ser sustentable en el tiempo, de acuerdo a lo que se defina de hacia a donde debe ir la citricultura en el país, o si definitivamente es otro el camino.