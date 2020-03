Adecuación : Intendente le comunicó a sindicato que «no sale porque tiene dificultades», movilización sindical?

En el día de ayer el sindicato de municipales se reunió con el intendente Noboa, el presidente de Adeoms dijo » Con respecto a la adecuación funcional no se ha podido llegar a un acuerdo, vamos a convocar a una asamblea general para el viernes 20 de marzo, y este sábado tendremos un plenario en ADEOMS porque nosotros vamos a seguir defendiendo el proceso de adecuación, la administración tiene sus argumentos por el cual dice que tiene dificultades para llevarlo a cabo y que además está la imposibilidad de concretar el proceso de adecuación”.

» Intentaremos seguir en la discusión para tratar que eso se concrete y si no, en una próxima asamblea sabremos cual es la posición de los afiliados en cuanto al proceso de adecuación”.

La » pelota» en el sindicato, veremos como se establece la estrategia sindical, teniendo en cuenta que era una de las reivindicaciones más importantes y para funcionarios y funcionarias es primordial. Asambleas, reuniones y movilizaciones? El NO de la administración ya fue dado, ahora? Como se para un sindicato «oficialista», que ha hecho magia para no enfrentarse, para ser politicamente correcto, donde casi toda su dirección responde al limismo y le ha hecho los deberes todo el tiempo.. Tendrá que decidir, entre eso y las reivindicaciones de los funcionarios, que son sus derechos laborales y son exigibles. Es de ustedes gente, jueguen el partido, pero para eso tienen que tener memoria y recordar que su lugar, su representación se las dió sus compañeros, no el partido de gobierno, no el limismo..