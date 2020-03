Albisu deja lo electoral de lado y trabaja de lleno en campaña de Covid 19

El Dr. Carlos Albisu, candidato a la Intendencia de Salto, se encuentra en contacto permanente con el Gobierno Nacional en su calidad de referente político Departamental del mismo, pero también en su calidad de médico, y en el día de hoy, se reunió con el Jefe de Policía de Salto, a quien trasmitió su disposición para colaborar con lo que sea necesario, y le manifestó preocupación por la seguridad del Departamento, especialmente en zonas como los centros Termales, que se ven prácticamente vacíos.

El candidato que suspendió su campaña, para colaborar en la emergencia sanitaria, también ha trasladado inquietudes del Centro Comercial de Salto directamente al Gobierno Nacional.

“Hemos estado hablando con el Secretario de Presidencia Álvaro Delgado para solicitar kits de limpieza para quienes no tienen la posibilidad de comprarlos (Alcohol en gel, por ejemplo) en Salto, además de temas que tienen que ver con el comercio y los trabajadores para el Departamento que hoy se ve parado en su actividad” dijo Albisu.

Desde el sábado a la mañana se mantienen contactos con el MIDES a través del Sub Secretario Armando Castaingdebat, por la problemática de garantizar la comida a los niños que no tendrán Escuela estos días.El DR. Albisu ha mantenido reuniones con los otros candidatos del Partido Nacional, y también con candidatos de otros lemas, en el entendido que, en la emergencia, deben sumarse esfuerzos en pos de soluciones.

“Más que preocupados, estamos ocupándonos del tema” destacó Albisu, agregando “Exhortamos a todos los Salteños a salir lo menos posible de sus hogares, sabemos qué hay quienes deben hacerlo; pero pedimos evitar reuniones, o actividades de ocio que no son indispensables”; “controlar esta situación depende de todos, tenemos que cuidarnos y cuidar al otro”

En cuanto a las medidas del Gobierno manifestó: “El Gobierno está trabajando en todos los temas, y preparando medidas sin perder de vista que lo principal hoy, es la situación sanitaria. En cuanto a la Intendencia señaló: “creemos que debe actuar en la misma sintonía que pide a los entes, extender vencimientos y prorrogar cobros”.