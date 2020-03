ASSE instrumentó Plan de Contingencia de Coronavirus

ASSE INFORMA En el día de hoy el Dr. Alarico Rodríguez, Gerente General de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, acompañado de la Gerenta Asistencial, Dra. Gabriela Medina, presentaron ante la Junta Nacional de Salud el Plan Institucional de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) para la Contingencia de la Infección (COVID-19) por el nuevo Coronavirus (SARS-CoV-2), partiendo de los lineamientos definidos por el Ministerio de Salud Pública y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud – Organización Panamericana de la Salud. Dicho plan tiene como objetivo definir y comunicar como se brindará la respuesta institucional en todos los niveles de atención y servicios ante la identificación de casos sospechosos o confirmados de COVID-19, asegurando una atención oportuna, coordinada y de calidad a los usuarios de la institución. Define a su vez las medidas de protección de los trabajadores de la salud, actores claves en la contención de esta pandemia. ASSE es el único prestador de salud presente en todo el territorio nacional con una vasta y extendida red de servicios que ofrecen desde atención domiciliaria hasta cuidados intensivos y servicios de referencia nacional. Tiene gran experiencia en articular acciones con otros prestadores de salud, gobiernos departamentales, otras instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil. Ha tenido un rol protagónico en los planes de contingencia de diversas situaciones epidémicas, posibilitando que Uruguay sea un ejemplo en la Región, en prevención y contención de enfermedades como el Dengue y en el desarrollo de una exitosa respuesta país de prevención y atención ante la pandemia de Influenza A H1N1. Sus 826 unidades asistenciales de Primer Nivel de Atención están presentes en todas las localidades de más de 1.000 habitantes a una distancia no mayor a 60 minutos caminando. Brindan cobertura 1.370.190 usuarios en centros de salud, policlínicas, consultorios, rondas rurales y atención domiciliaria. Cuenta para ello con equipos especializados ambulatorios y equipos de referencia territoriales que cuidan la salud del

usuario la familia y la comunidad coordinando acciones con otros niveles de atención y trabajo interinstitucional e intersectorialmente. ASSE dispone de 8.044 funcionarios médicos y no médicos trabajando en los servicios del Primer Nivel de Atención. Sus 28 hospitales de segundo nivel están distribuidos en todos los departamentos del país brindando atención de urgencia, emergencia e internación y coordinan con los 11 Hospitales de tercer nivel la asistencia de usuarios que así lo requieran mediante un sistema de atención medicalizado de traslados de emergencia. ASSE presenta en este Plan, su propuesta para asegurar una vez más, que toda su capacidad instalada y de recursos humanos, materiales y tecnológicos, se reorganicen en el marco de esta nueva contingencia, para fortalecer las modalidades de atención requeridas en cada etapa y nivel de riesgo epidemiológico. A partir de esta reorganización, de la asignación de recursos del Plan Invierno y otros que eventualmente se consideren, se generan los dispositivos específicos necesarios para llevar adelante las acciones definidas. En ese sentido, en el Plan se prevee la reorientación y ampliación de la capacidad de respuesta de la amplia red asistencial de ASSE para garantizar que en la Fase 1 de prevención y diagnóstico precoz sus redes integradas de servicios de salud desde sus diferentes niveles atención puedan realizar las consultas domiciliarias para el diagnóstico oportuno y el seguimiento de los pacientes cuando corresponda. Asimismo, siguiendo los lineamientos definidos por el MSP, el Plan de Contingencia establece flujogramas para diferentes situaciones de primer contacto e ingreso a la atención contando con la participación del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME- 105) como Mesa Central de Coordinación para las solicitudes telefónicas de atención previstas por la autoridad sanitaria. Finalmente, se informa que en la tarde de hoy el Presidente y la Vicepresidenta del Directorio de ASSE, Dres. Marcos Carámbula y Marlene Sica presentaron este plan de contingencia al Sindicato Médico del Uruguay y la Federación de Funcionarios de Salud Pública, los que manifestaron en nombre de los trabajadores de ASSE la firme voluntad de llevar adelante la implantación de este plan.