Cansó el verso, paró ómnibus otra vez

Lo adelantamos a la mañana temprano(5y30), de la situación de los coches que salían a trabajar a esa hora, lo que se venía. Sin las medidas mínimas sanitarias, como alcohol en gel en muchos coches, sucios a criterio de los trabajadores , porque son lavados con hipoclorito y no con el producto químico que se debería usar. Una funcionaria chofer, enferma y con asistencia de técnicos de ASSE , sumado a declaraciones del intendente Noboa en radio Arapey donde dijo que» el servicio no se debe suspender y que les recomienda a los funcionarios lavarse las manos seguido con agua y jabón y no llevarse el alcohol en gel para su casa». Tremendo!

La pregunta que se hacen los funcionarios es donde se lavan las manos, arriba del ómnibus en una línea de 8 horas y que alcohol disponen si no hay para nadie.

La paralización comenzó, están los coches saliendo de línea en cuidado de su salud y la de los usuarios. Un sindicato ausente, una vez más y del lado de la administración para ir variando , los chicos cholinescos.