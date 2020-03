Carlos Albisu: «Salúd Presidente, el país lo necesita»

Palabras de Carlos Albisu: «Aún me cuesta creerlo, pero es real.

Costó mucho tiempo y trabajo, pero el Domingo Luis estará asumiendo como Presidente de todos. El mismo que conocimos hace casi 10 años. Con el que elegimos trabajar porque nos sentimos cómodos, por entender a esta actividad de la misma manera, pese a que los consejos de los de más experiencia no eran favorables a la elección.

El Luis que se embarró con nosotros varias veces en el interior de Salto, el que compartió un asado o un refuerzo, es el mismo que mañana llamaremos Presidente.

¡Que orgulloso y privilegiado me siento!

Salúd Presidente, el País lo necesita.!»