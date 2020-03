Conclave: Ex director de OPP reunido con ex intendente y Chiriff en plena campaña, a quien van a «sacrificar»?

Llamó la atención la imágen, hace minutos en un lugar céntrico de el ex director de Descentralización Pedro Apezteguía, el ex intendente de Salto y el encargado de ómnibus , el técnico en turismo Chiriff. Ex director que fué socio en todas del ex intendente, » mejor amigo» otorgándole líneas de créditos, de proyectos adelantados, en algo inaudito. El mismo que declaró ante los medios de comunicación salteños que la intendencia de Salto tenía comprometida sus líneas de créditos hasta 2021 , dejando a la vista la mala gestión del gobierno limista que pidió y pidió y nada terminó o lo que finalizó lo hizo con atraso de años .

Un Apezteguía que fue intermediario en la transición con Noboa y el mismo al que Lima, le prometió un cargo de gestión, si gana. El mismo Apezteguía que se acusa de no enviar los fondos del gobierno nacional , a intendencia de Salto en el gobierno de Coutinho , fondos que estaban para pagar y OPP habría trancado. En fin, un hombre que se mueve bien, que articula y se posiciona según sus intereses, sin tener en cuenta costos. Hoy se reunieron los amigos, la pregunta es a quien van a sacrificar? Nada bueno de ese conclave, seguramente promesas que vendrán, plata ya no, toda se la dió.