Covid 19, 29 casos confirmados en Uruguay

En la conferencia de prensa brindada este lunes, el gobierno informó que los casos en Uruguay de Covid-19, la enfermedad que causa el nuevo coronavirus, se elevaron a 29 después de que se confirmara que un laboratorio privado estaba haciendo exámenes de detección.

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, explicó que en la conferencia realizada este domingo se informó de ocho casos pero en realidad había 12, ya que otros cuatro habían sido confirmados en un laboratorio privado sin que el Ministerio de Salud Pública (MSP) estuviera al tanto. Los análisis realizados en ambos laboratorios indican que en la tarde de este lunes hay 29 casos. El ministro agregó que quienes lo deseen podrán hacerse el análisis de detección en este laboratorio privado, que cuesta 3.000 pesos. Reconoció que en el laboratorio de virlogoía del MSP, que centralizó al comienzo los análisis, “se puede generar transitoriamente algún cuello de botella” y que por eso se está coordinando para que a partir de este martes el laboratorio del MSP autorice y valide al laboratorio del Institut Pasteur de Montevideo a hacer los análisis. Además, Salinas anunció que tres mutualistas empezarán a hacer los test. Ninguna de ellas está en el norte del país por lo que, por el momento, los análisis seguirán centralizados en la capital, lo que implica una demora extra para quienes viven en el norte del país (las muestras deben enviarse refrigeradas y tardan varias horas en llegar).

El presidente, Luis Lacalle Pou, explicó que el gobierno no contaba a la hora de la conferencia con toda la información de los nuevos casos porque priorizó darla a la hora de los informativos televisivos, alegó. Salinas comentó que todos se encuentran estables, “varios” tienen pocos síntomas y “una enorme mayoría” está en domicilio. “En principio no hay ningún caso en CTI”, añadió. Según el ministro, la mayoría de los nuevos casos están vinculados a los originales, pero no pudo precisar qué proporción ocupan los casos autóctonos, ni en qué departamentos están.

Cierre de fronteras

Por su parte, Lacalle relató que esta tarde tuvo una teleconferencia con “la mayoría de los presidentes de América del Sur” con los que se habló sobre los procedimientos que está aplicando cada país. En el marco de ese encuentro, Uruguay decidió cerrar la frontera terrestre, fluvial y aérea con Argentina a partir de esta medianoche, excepto para uruguayos o extranjeros residentes en Uruguay. Explicó que esta medida se adoptó porque se empezó a recibir información de que había personas que venían desde Argentina a Uruguay para viajar a terceros países.

El cierre de fronteras no incluye a Brasil porque “es más difícil cuando es frontera seca”, indicó Lacalle Pou, aunque sí habrá un trabajo conjunto entre las cancillerías para implementar algunos controles sanitarios por lo menos en los pasos de frontera en los que está presente la aduana.

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, enumeró otra serie de medidas adoptadas en las últimas horas: se clausuran los puertos deportivos, se implementará un protocolo para el pase de fronteras, se adoptarán medidas para moderar el impacto económico que pueda tener la epidemia, en particular con respecto a los trabajadores. También dijo que el Área de Defensa al Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas “publicará los precios de distintos productos” vinculados a la prevención de Covid-19, sin que esto implique un control de precios. Además, esa cartera está analizando “la importación directa de varios de estos insumos”.

Lacalle Pou llamó a tomar conciencia frente a esta situación. “Miles de uruguayos todavía no han tomado conciencia”, aseguró. Pidió que los mayores de 65 se queden en sus casas porque son los más expuestos al contagios, exhortó a los empleadores a “buscar la posibilidad de trabajo” a distancia y señaló que el gobierno ya ha adoptado medidas en ese sentido.

Fuente: La Diaria