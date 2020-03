De los nueve candidatos uno se limita a plata, si tendrá que «aprender»…

Parece que la denuncia de situaciones en el ambiente político que empieza a calentarse pasa por si los candidatos pautaron o no con este multimedio.

No se limita a eso y no es un diminutivo del emperador sino literal al significado de la palabra.

Se limita a códigos, a un camino derecho, a evitar el chisme y embarrar la cancha en busca de que lo colectivo prime.

Esto va a cuenta de algunos comentarios en redes que mencionan que este multimedio denuncia situaciones porque uno de los nueve candidatos a la intendencia no pautó. Concretamente Miguel Feris.

Yo no voy a contarle a sus seguidores que el tema códigos para adentro y para afuera han sido un pifearla constante. Yo no voy a contar que un candidato que me dice ante testigos «me voy a poner el chaleco de sorete» no le suma a la construcción de su espacio político. Tampoco voy a contar la ninguneada permanente a un competidor que pidió cancha con absoluto derecho como Leal y mucho menos voy a contar que hasta el día anterior a la convención quiso bajarla.

No entro en los mensajes por redes con propios y ajenos, al punto de tirar letra a un largo trago para que hable al dope.

Tampoco voy a hablar de una palabra dada en cuestiones que tienen que ver con lo particular y terminar en el «chaleco de sorete». Si tengo códigos. Soy agradecido porque cuando no estuvo contaminado por la política fue honesto, amigo, consejero y respaldo. Tuvo lo mismo de quienes forman parte de esta empresa familiar.

Hoy con su «chaleco de sorete» solo me queda decirle que lo podemos usar todos pero en su lugar debería pensar en que atacando al adentro, pretendiendo meterse en internas de otros partidos, no aporta nada a la construcción futura y que políticamente correcto sería volver a su eje natural que es que el por naturaleza conocimos.

Duele usar esta editorial por afectos que pensaba compartíamos pero que en el medio del camino parece haber perdido. No pretenda ensuciar periodistas por el mero hecho de la plata. Hemos estado arriba, abajo y subiendo pero siempre respetando códigos que deberían parecerse al menos a un bosquejo de amistad. No mande mandaderos a militar en redes, incluso de izquierda, mande pesados porque mi vida la construí rebelado ante la injusticia.

Daniel Caiazzo