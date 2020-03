Designaciones limistas, no obedecen lineamientos de Noboa de no uso de bienes públicos

El intendente Noboa fué muy claro hace unos días cuando mencionó en una entrevista radial que» queda prohibido el uso de bienes públicos, bajo pena de sumario», (lo dijo el 20 de febrero en radio Arapey). Unos dias después se denuncia ante él mismo y el Jefe de Auditoría, el uso de la camioneta de Juventud, donde estacionada frente al domicilio del coordinador del área, con chofer a la espera de un grupo que «folleteaba» ( repartía folletos, en la zona. A la semana, la misma camioneta( HIM 1265) en casa de familia referente de Lima en barrio La Amarilla, día que se realizaba un acto en el lugar. Camionetas con gps que ubican el vehículo en el lugar. Funcionario de Eventos de intendencia que realiza la comunicación del intendente con recursos del gobierno departamental, notas grabadas, videos y spots en el lugar de trabajo(Palacio Córdoba), con material o recursos de intendencia. Armados de estructuras de actos políticos con funcionarios y materiales de intendencia como el realizado en calle Asencio, en Solano Lopez y Beltrán y el del día domingo en barrio Cien manzanas, donde una vez más intendencia estuvo presente. El 20 de febrero Noboa fue muy claro en que esto no pasaría más, que sería muy estricto, que no se dilapidarían los recursos de los y las salteñas. Hasta ahora no dió muestra de lo que dijo, sigue todo igual. Y realmente lo lamentamos.