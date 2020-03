Directora de Coordinación de M.S.P Dra. Karina Rando en Salto , junto a la Dra.Rosa Blanco

Este domingo a la mañana llegó a Salto, la Directora General de Coordinación del Ministerio de Salud Pública, Dra.Karina Rando. En la oportunidad brindó una conferencia de prensa junto a la Directora Departamental de Salud, Dra.Rosa Blanco .

Agregó que «Estamos muy orgullosos del muy buen trabajo que este equipo en Salto viene realizando, nuestra visita es para interiorizarnos de primera mano y conocer las necesidades , ver el apoyo necesario a los medios que están trabajando, haciendo la asistencia, a epidemiología y decirles que no están solos, que todo el país respalda , que no solo trabaja el Ministerio de Salud Pública, sino también los demás ministerios. Se ha declarado emergencia nacional y junto al gabinete de ministros se va a ir tomando las medidas necesarias, para minimizar el impacto de esta epidemia. En Salto son dos casos positivos y 80 personas en cuarentena, que son quienes han tenido contacto con las dos primeras. Están controlados, buen estado de salud y aquellas personas que crean tener, se estudiarán y puede ser que en los próximos días sea mayor. Puede ser entre cien y pico , 200 personas en cuarentena, no son infectados, se hace seguimiento y con exámenes de laboratorio del MSP. Hoy la situación es esta, 2 pacientes confirmados con Covid 19 . Lo que se define es el contacto, con estas 2 personas primeras, y se las controla por 14 días. «

Agregó que, » la cuarentena es obligatoria por decreto, al estar en emergencia nacional y quienes incumplan seguramente tendrán acciones punitivas, lo que prima es la salud de la población y no se puede hacer frente solo con el trabajo de los equipos de salud, las personas deben colaborar con las medidas, ser conciente que no solo se perjudica así mismo sino a toda la población». Con respecto al protocolo la Dra.Rosa Blanco dijo » tuvimos que adaptar de protocolos internacionales y tratar de estar en la casa, evitar aglomeraciones, enseñar a los niños la solidaridad, que el no ir a la escuela, significa tener higiene, no somos una ciudad aglomerada y la gente está en su casa, es solidaridad social, los 14 días es de cuidado sanitario, no es vacaciones, los casos positivos son páginas oficiales, sino se remite ahí se genera un problema mayor, todo lo que genera estress vulnera sus defensas, hay que ser precavidos y ordenados».