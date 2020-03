El cargo de Mides Salto será pase en comisión, porque su directora está presupuestada

El Dr.Carlos Albisu dijo a Quinto elemento radio que» la emoción que vivimos ayer porque asumió un amigo, alguien a quien queremos mucho, con quien tuvimos en su casa estos días. Tuvimos también muchas reuniones con nuestros compañeros que muchos son ministros o directores de diferentes áreas como el secretario de Presidencia Alvaro Delgado, Armando Caistegndebat, con Luis Lacalle Pou donde planteamos la falta de inversiones en el departamento, la gran desocupación que hay en Salto, la incertidumbre de muchos salteños que no tienen trabajo o están en seguro de paro y hay que empezar a dar soluciones desde ahí, la inseguridad, con el sub secretario del ministerio de Transporte y Obras Públicas Juan José Olaizola y Curbelo director de puertos, hablando de navegabilidad, de los diferentes modelos de exclusas , se viene el lanzamiento de la cosecha de arroz y ahí estaremos junto a cultivadores de arroz, con los cuales hemos tenido contacto , porque tienen pensado bajar su carga por el río Uruguay, seremos ese nexo y debemos concretarlo. Estuvimos con Sebastián Bauzá por proyectos deportivos que tenemos para Salto, con Ignacio Bufa hablamos del cañamo medicinal que es lo que se viene dijo, no solo para cultivar sino para exportar «

Agregó Albisu que en referencia a cargos departamentales » hay mucha preocupación en el gobierno entrante y es muy lento todo el proceso, además en muchos departamentos y en muchos ministerios, los directores quedaron presupuestados y ese presupuesto no te deja y no da lugar a tener directores, por el momento y hasta que se pueda tener un nuevo presupuesto y mediante recortes que se hagan en sueldos a funcionarios y podamos gobernar con directores propios. En todos los departamentos se vive esta realidad por eso el cargo es en pase en comisión en Mides Salto por ejemplo y será así en todo el país , hasta que se vote el presupuesto nuevo. Muchos directores quedaron presupuestados, prácticamente en todo el país e incluye a Salto, donde su directora quedó presupuestada .»