En Salto no hay casos de coronavirus, Dra. Rosa Blanco , designada Directora de Digesa

Este medio dialogó con la designada Directora de la Dirección General de Salud, la Dra.Rosita Blanco quien desmintió absolutamente , la existencia de coronavirus en Salto y en nuestro país, a esta hora. Entiende que hay alarma social al respecto y que no todos los casos sospechosos califican como tal , sino que además de los síntomas clínicos , están los epidemiológicos(guía aquí) que son el haber tenido contacto con un paciente con Covid 19 en los 14 días previos al inicio de los síntomas , es haber permanecido a menos de dos metros de esa persona afectada e incluye al personal de salud. Destaca la Dra. Blanco que este calor ayuda a la no propagación del virus, porque la temperatura alta no lo expande. Seguir insistiendo en que no se comparta el mate y no se dé muchos besos, porque se transmite por la saliva el virus. Las consultas deben hacerse en domicilio, no en emergencias.

La Dra.Blanco está en comunicación constante con la Dra.Barusso, Directora de Hospital Salto y con el Ministerio de Salud.

Si hay casos, dijo que el Ministerio lo informará en su página al momento, si hay casos sospechosos de Dengue en Salto, que esperan resultados de laboratorio, están aislados e internados .