Entre la mentira y la falta de responsabilidad política

Parece ser una característica común para un Diputado Lima.

Hace cinco años en la campaña electoral el entonces Diputado Andres Lima juntó firmas y prometió bajar un 50% la luz en Salto. Ese Diputado fue Intendente y forma parte de un Partido Político a nivel nacional que gobernó todo el último período y los salteños no solo que no pagamos menos, sino que sufrimos cada año los tarifazos del 1ro de enero.

Ahora es su hermano, el también Diputado Lima, que sale a jugar con las necesidades de la gente cuando habla del no pago de las tarifas de los servicios. De esa UTE que no bajó a la mitad y que no bajó nada, de esa OSE que está en deuda con Salto en obras como el saneamiento y con la ANCAP que fundió su mentor y amigo Sendic, que dentro de los 2.000 millones que se patinó estaban el proyecto de las exclusas de San Antonio, que le pagaron al primer suplente y ahora Intendente Noboa antes de la campaña electoral, para un estudio del que no se supo más nada, pero eso es otro tema a parte.

De por medio, las inundaciones que sufrió Salto en donde decenas de familias y hasta cientos de ellas en las crecientes de 2015 y 2017, debieron seguir pagando porque no hubo ni un poco de peso político, ni de gestión o de preocupación del momento tan difícil que pasaron tantos salteños y en el que me incluyo, yo también tuve que salir de mi casa viendo un Intendente ausente, un CECOED que no coordina nada y en el que lamentablemente nada cambió. Esta nueva emergencia nos agarra sin liderazgo, sin experiencia y sin voluntad de quienes nos gobiernan y lo tienen que hacer hasta el último día.

Sean responsables. No jueguen con las necesidades de la gente que está pasando mal. No mientan más y trabajen, que realmente Salto y el País nos necesita a todos y sin demagogia.

Enzo Paique

Lista 15 Vamos Salto