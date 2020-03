Intendencia de Salto, no respeta protocolo sanitario del MSP

La intendencia de Salto no respeta el protocolo instrumentado por el MSP, en cuanto a medidas sanitarias. Las que también protocolizó el Congreso de intendentes el día viernes, que aquí enumeramos. Como por ejemplo, la atención telefónica o a travez de página web , evitar la aglomeración en sectores o ingreso indiscriminado en sectores. La desinfección de los lugares de trabajo , el tener a mano alcohol en gel y tapabocas, el certificar automaticamente a funcionarias y funcionarios con temas de salud crónicas u embarazadas.

Caso omiso a todo, a todo y esta situación la viven funcionarios de Servicios Públicos de intendencia de Salto, donde su director no solo que no implementa medidas, sino que según los funcionarios, se burla de las mismas, minimizando la gravedad de la emergencia. También en el Gramon, donde hoy temprano estuvo Adeoms y habría tres funcionarios en cuarentena. Con la salud no se juega, Noboa .